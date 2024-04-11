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Правоохранители задержали находившуюся 16 лет в розыске Антонину Мартынову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правоохранители задержали жительницу Великого Новгорода Антонину Мартынову, которая 16 лет находилась в федеральном розыске. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе Новгородского областного суда.

«Мартынова находилась в федеральном розыске, сейчас она задержана», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Из опубликованных на сайте Новгородского областного суда материалов дела Мартыновой следует, что делопроизводство было возобновлено 3 апреля. Судебное заседание в рамках дела женщины назначено на 16 апреля.

Уголовное дело в отношении Мартыновой было возбуждено в 2007 году, она обвинялась в покушении на убийство двухлетней дочери в Великом Новгороде. 26 февраля того года дочь Алиса упала с лестничного пролета третьего этажа и получила травмы. По версии Мартыновой, это был несчастный случай, вину она не признала. Свидетелем случившегося также был 11-летний мальчик, стоявший на лестничной площадке этажом выше. По его словам, женщина просунула свою дочь через проем между прутьями и отпустила в пролет.

24 июля 2008 года коллегия присяжных признала женщину виновной и не заслуживавшей снисхождения. После оглашения вердикта присяжных и перед вынесением приговора Мартынова и ее дочь скрылись. Производство по делу было приостановлено 29 июля 2008 года по причине того, что подсудимая скрылась.

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8 апреля сообщалось, что в лесу Тульской области нашли семью с двумя детьми из Ярославской области, находившуюся более полугода в федеральном розыске. Уточнялось, что семья жила в самодельном шалаше из фанеры и линолеума и готовила на костре пищу.

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