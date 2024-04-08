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Находившуюся в розыске семью с детьми нашли в шалаше в Тульской области

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Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области
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Находившуюся в федеральном розыске семью с двумя детьми из Ярославской области нашли в шалаше в лесу Тульской области, сообщил 8 апреля уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

«Шалаш представлял из себя самодельное строение, стены состояли из фанеры, крыша — кусок линолеума. Пищеприготовление осуществлялось на костре, санитарно-гигиенические процедуры проводились в тазу, воду грели на огне», — говорится в сообщении в Telegram-канале детского омбудсмена региона.

Девочки в возрасте 12 и 10 лет спали на одной кровати с посторонним 27-летним мужчиной, образовательные и медицинские учреждения они не посещали. В федеральном розыске семья находилась более полугода. В отношении матери принято решение об ограничении ее в родительских правах.

«В настоящее время дети проходят реабилитацию под защитой государства», — уточняется в сообщении.

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Ранее, 8 февраля, стало известно, что железнодорожный районный суд Красноярска приговорил женщину, избивавшую и ставившую своих детей на горох, к шести месяцам исправительных работ. Дети были изъяты у матери.

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