Высоко гляжу: в РФ может появиться единая система родительского контроля

В последнее время 96% подростков всё чаще сталкиваются с различными видами цифровых угроз, следует из данных Альянса по защите детей в цифровой среде. Это подтверждается наблюдениями как со стороны родителей, так и преподавателей. В Госдуме для повышения безопасности детей предложили создать Всероссийскую единую систему родительского контроля. В Совфеде считают важным, чтобы такая программа анализировала контент на основе сложных алгоритмов, которые смогут определять степень психологического влияния информации на ребенка, особенно это актуально в случае с сервисами, которые используют VR-технологии. Эксперты, в свою очередь, предупреждают о рисках утечек детских данных. Подробности — в материале «Известий».

Деструктивное влияние

Как сообщил «Известиям» источник в кабмине, в настоящее время в правительстве находится на рассмотрении предложение Госдумы о создании Всероссийской единой системы родительского контроля (ВЕСРК), интегрированной в ведущие российские цифровые сервисы — «ВКонтакте», VK Play, Rutube, «Дзен» и др.; а также в российские браузеры — «Яндекс.Браузер», «Спутник», «Атом» и др.

— По задумке, каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать данные об интернет-активности ребенка и предоставлять их родителю, — объяснила «Известиям» первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. — Все данные могут аккумулироваться в персональном аккаунте родителя на портале «Госуслуги» или в отдельном приложении Всероссийской единой системы родительского контроля на смартфоне.

Предполагается, что таким образом родители смогут на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому подвергаются их дети. Кроме того, цифровые платформы получат возможность автоматически блокировать каждому несовершеннолетнему доступ к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, следует из документа, подписанного депутатом Лантратовой и поступившего на рассмотрение правительства (письмо есть у «Известий»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Вместе с тем предлагается ограничить функционал Всероссийской единой системы родительского контроля, чтобы фиксировать исключительно информацию, связанную с онлайн-активностью ребенка. У данной системы не должно быть возможности собирать личные сведения о ребенке и других лицах.

— Сейчас активно набирают популярность программы родительского контроля, которые на основе заданных настроек ограничивают контент, потребляемый несовершеннолетними, — говорит сенатор РФ Артем Шейкин. — Однако на данный момент не разработана единая система контроля, в которую могут быть интегрированы все возможные гаджеты.

Создание такой программы, по его словам, позволит родителям контролировать использование сразу множества сервисов, начиная с видеохостингов и заканчивая социальными сетями.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, только с начала 2024 года было заблокировано более 120 сайтов с информацией, направленной на склонение или вовлечение подростков в совершение противоправных действий. Всего после начала СВО было заблокировано свыше 230 тыс. подобных материалов.

По результатам исследования, проведенного Альянсом по защите детей в цифровой среде (совместно с Ростелекомом и Mindsmith), было выявлено, что с цифровыми угрозами сталкиваются 96% российских подростков. Среди самых распространенных указаны фейки, мошенничество, игровая зависимость, интернет-зависимость и кибертравля. Кроме того, после начала специальной военной операции активизировалось деструктивное влияние недружественных стран на российских детей и подростков.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Вопрос по созданию единой системы родительского контроля затрагивает не только техническую сторону проблем. Угрозы в интернете из технических уже перешли в психологические. Считаю, что только законодательными инициативами и цифровыми решениями не помочь, — говорит председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. — Нужен комплексный подход, в основе которого будет регулярная работа психологов с детьми, учителями и родителями. И, конечно, эта работа должна быть не формальной, а действительно «оберегающей» и «предохраняющей».

Также, по словам Беляковой, очень важно заниматься просветительской деятельностью и повышать цифровую грамотность детей и взрослых. Существует много российских эффективных решений родительского контроля, о которых просто не все знают или не понимают, как их использовать. В альянсе считают, что сейчас важнее больше рассказывать родителям о цифровых угрозах для детей и возможностях уже существующих решений, чем создавать новую базу.

В Лиге безопасного интернета смотрят на эту задумку критично, поскольку большая часть детей использует Telegram, YouTube, Twitch, Discord. Контролировать их с помощью предлагаемой системы будет проблематично.

Тонкости детской безопасности

Предлагаемая система не только позволит оградить детей от угроз цифрового пространства, но и стимулирует родителей изучать и применять правила цифровой гигиены, полагает консультант по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. Сергей Золотухин. Соблюдение таких правил родителями не менее важный компонент детской безопасности, ведь до достижения детьми определенного возраста всей информацией о них, в том числе документами и биометрией, распоряжаются именно взрослые.

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

— Если говорить о технической реализации системы, то необходимо принимать во внимание, что любое аккумулирование чувствительных данных в одном месте представляет высокие риски в случае взлома или утечки , — предупреждает Сергей Золотухин. — Поэтому для снижения рисков использования такой платформы необходимо очень тщательно подойти к разработке архитектуры, реализации мер защиты и обеспечению эксплуатационной надежности.

В то же время директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович отмечает, что не вполне понятно, каким образом создание данной системы обеспечит заявленный инициаторами результат: если с платформами, требующими идентификации и аутентификации (соцсети, например), ситуация представляется более прозрачной (хотя и в этом случае скрыть реальную активность не составит большого труда), то для платформ, где такая аутентификация не требуется (браузеры), техническая реализация контроля, если и возможна, явно не будет отражать «чистую» картину активностей ребенка.

Кроме того, продолжает эксперт, зачастую на ряде платформ используется единый (к примеру, семейный) аккаунт, к которому привязаны данные сразу нескольких человек. В таком случае актуальным становится вопрос, как отделить информацию о действиях конкретного ребенка, не нарушив право на приватность, охрану частной жизни и защиту персональных данных других людей.

Эксперт Ассоциации организаций по защите семьи, директор АНО «ЦСПП «Расправь крылья» Алексей Паневин считает, что появление единой системы родительского контроля будет способствовать созданию более безопасной среды для детей.

Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

— Однако необходимо сделать надежную защиту данных и ни в коем случае не допустить их попадание в руки злоумышленников, иначе последствия могут быть катастрофическими, — говорит он. — В целом, когда родители могут отслеживать перемещение ребенка или прослушать удаленно, что происходит вокруг него, это всё способствует его безопасности.

Слежка за третьими лицами

В свою очередь, основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров отмечает, что поставить систему родительского контроля на смартфон ребенка или заказать схожую по функционалу услугу у оператора связи можно было всегда.

— И тут очень важно отметить причину, по которой родительские приложения никогда не предустанавливаются на смартфоны, — говорит собеседник. — Дело в том, что большинство западных стран считает допустимым возрастом для управления личным аккаунтом на смартфоне 13 лет. Предустановка следящих приложений на смартфоны лиц от 13 лет, осуществляемая без их разрешения или санкции опекунов, может считаться уголовным преступлением.

В то же время надо отметить, что на днях законность сбора личных данных подтвердил Конституционный суд РФ.

Игорь Бедеров скептичен: скорее всего, сервисом никто не воспользуется из-за сложности соблюдения требований верификации родителями себя и ребенка и риска слежки.

Фото: ТАСС/dpa/Annette Riedl

— Как водится, родители будут использовать функционал системы для ограничения пребывания ребенка в Сети, играх или доступа к контенту, — говорит Бедеров. — Это же проще, чем общаться с ребенком, обсуждать его проблемы, помогать в построении взаимоотношений в школе и со сверстниками. Проще всё списать на смартфон и всё в нем позаблокировать. Разумеется, это не приведет ни к чему, кроме как к агрессии у ребенка и усложнению взаимоотношений с ним.

Вице-президент СРО «Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик сообщил, что эксперты организации в рамках подготовки материалов для обучения охранников школ неоднократно обращали внимание на то, что подавляющая часть нападений в школах в разных странах совершена последователями деструктивных течений, преступниками-подражателями.

— Часто школьников подталкивают к совершению различных преступлений некие «кураторы» в Сети, — замечает Сергей Силивончик. — Актуальна и проблема продажи запрещенных веществ.

В то же время, отмечает эксперт, существует масса способов обхода ограничений, которые с невероятной скоростью распространяются, возникают сложности с идентификацией пользователей, подтверждением возраста. Поэтому вряд ли стоит надеяться на существенное изменение ситуации с появлением еще одной системы, приложения, полагает он.

Фото: Global Look Press/Felix Vogel

— Возможно, более продуктивной будет дальнейшая активная работа по введению в норму правил информационной гигиены, построению доверительной атмосферы между детьми и родителями и одновременно — усилению контроля за распространением деструктивного контента со стороны соответствующих ведомств, — говорит Сергей Силивончик. — При введении же повсеместного контроля появляется риск разрушения доверительных отношений между детьми и взрослыми, возникновения обратного эффекта.

Когда ребенок один дома

Не всегда за ребенком нужно следить только с помощью технологий. Как известно, до наступления совершеннолетия родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своего ребенка, обеспечивать его безопасность, за что предусмотрены различные меры ответственности, вплоть до уголовной. Несмотря на то что законодательно не урегулирован возраст, с которого ребенка можно оставлять одного дома, лучший вариант — стараться этого не делать, замечает Сергей Силивончик.

— Если уж и пришлось оставить на какое-то время ребенка постарше, следует обеспечить максимально комфортную и безопасную среду с учетом возраста, предусмотреть возможность связи, контроля, — рекомендует специалист.

Фото: ТАСС/SVEN SIMON/Frank Hoermann

С раннего возраста с детьми необходимо в ненавязчивой (как вариант — игровой) форме говорить о правилах поведения дома, на улице, в общественном транспорте, в общении с чужими людьми, о мерах пожарной безопасности. Важно развивать культуру безопасности жизнедеятельности, подчеркивает эксперт.