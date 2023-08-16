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Остров и везение: российские школьники-изобретатели покорят Индонезию

Какие проекты представят нашу страну на международном конкурсе разработчиков
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В России определили победителей отборочного этапа международного конкурса юных изобретателей Young Inventors Award International. В состязании участвовали школьники из 13 городов. По итогам отбора из порядка сотни проектов было выбрано десять. Они представят нашу страну 16–19 сентября в финальной части конкурса в городе Денпасар на острове Бали в Индонезии. Среди российских финалистов — сверхпроходимый робот-разведчик, капсула-гамак, одноразовая посуда из опавших листьев и другие не менее интересные разработки. Эксперты отметили, что участие россиян в соревновании поддерживает научный престиж нашей страны. Кроме того, юные изобретатели могут получить важную обратную связь от специалистов мирового уровня.

Великолепная десятка

В России выбрали десять лучших изобретательских проектов, подготовленных школьниками. Они станут участниками престижного международного конкурса International Young Inventors Award (IYIA 2023). Состязание пройдет в Индонезии в городе Денпасар на острове Бали с 16 по 19 сентября.

В отборочном этапе приняло участие около 100 проектов. Их представили коллективы из 13 городов России — это Москва, Пермь, Свободный, Нижний Новгород, Саров, Владикавказ, Нальчик, Уфа, Екатеринбург, Зеленодольск, Казань, Новосибирск и Новочеркасск.

Россияне привезли семь медалей с международной выставки юных изобретателей IYIA-2022 в Индонезии Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27464/4670327/

Выставка юных изобретателей IYIA-2022 в Индонезии

Фото: vk_com.prx.ee/eurokids_ru

Конкурс IYIA проводится с 2014 года. Это международная платформа, на которой юные исследователи представляют свои изобретения и делятся опытом с участниками из других стран. Главная задача — чтобы дети поняли, как быть технологическим предпринимателем, — рассказал «Известиям» один из организаторов участия российской команды, член жюри конкурса IYIA, партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Юрий Кузнецов.

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По его словам, во время подготовки к изобретательскому соревнованию юные творцы под руководством грамотных инженеров делают эскизные проекты. Затем строят модели, на которых выявляют плюсы и минусы разработки и устраняют их. После они создают конструкторскую документацию. С этим пакетом документов изобретение уже можно передавать в серийное производство.

Каждый раз конкурс собирает сотни разработок, сделанных школьниками со всего мира. Например, в прошлом году на нем более 1 тыс. участников из 32 стран представили свыше 350 проектов. При этом, как отметил Юрий Кузнецов, российские изобретения на форуме котируются очень высоко.

ученики робототехника
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Год назад наша делегация представила семь проектов, которые прошли предварительный федеральный отбор. Они вызвали фурор в Индонезии. Каждый из них был отмечен золотой или серебряной медалью в той или иной разных номинациях, — рассказал он.

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В Индонезию — за победой!

В этом году нашим молодым соотечественникам также есть чем удивить конкурентов. Организаторы российской команды рассказали о некоторых из проектов, которые претендуют на награды.

Один из них — робот-змея, созданный учащимися Центра технического творчества «РобоГрейд» из Новочеркасска Алексеем Лащиковым и Дмитрием Набиулиным. Тело механизма состоит из отдельных звеньев, которые представляют собой всенаправленные колеса. Они могут менять направление и скорость вращения независимо друг от друга.

Робот-змея, созданный учащимися Центра технического творчества «РобоГрейд» из Новочеркасска

Робот-змея, созданный учащимися Центра технического творчества «РобоГрейд» из Новочеркасска

Фото: vk.com/robograde

Вместе с тем робот отталкивается от поверхности любой из своих частей. Поэтому он может легко передвигаться в узких, изогнутых и изобилующих препятствиями коридорах. Юные изобретатели предполагают, что умную машину можно будет применять в качестве разведчика в боевых или спасательных операциях.

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О важном проекте на IYIA расскажет Николай Хитров из Нижегородского детского речного пароходства, который придумал беспилотный катамаран для исследовательских и поисково-спасательных работ в океане. Он оснащен солнечными батареями и может самостоятельно прибыть к месту кораблекрушения и провести спасательную операцию. Особенность комплекса — это наличие специальных модулей, закрепленных между корпусами катамарана. Их можно опустить и поднять даже при большом волнении на море. Также устройство позволяет работать в экстремальных условиях. В том числе при повышенных температурах горящих нефтепродуктов.

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Фото: соцсети
Одноразовая посуда из опавших листьев

Другая разработка — это одноразовая посуда из опавших листьев. Она состоит исключительно из природных материалов. Вследствие чего ее можно брать в поход, а после использования оставить «в подарок» лесу. Авторы изобретения — ребята из пермской школы № 93 Дарья Шейнина, Виктория Позверг и Сергей Мазутин. Также они предлагают использовать разработку в качестве кашпо для цветов.

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Еще один проект покажет Вадим Мирошниченко, который занимается в технопарке «Кванториум-28» в городе Свободном Амурской области. Он придумал универсальную капсулу-гамак, в котором можно не бояться внезапного землетрясения или наводнения. Изобретение представляет собой сверхпрочную конструкцию, которая выдерживает нагрузки и не повреждается при падениях и ударах. Кроме того, она герметично закрывается, оснащена системами жизнеобеспечения и туалетом и имеет постоянный запас воды и пищи, рассчитанный на несколько дней автономного пребывания человека. В другой модификации гамак можно применять для транспортировки людей с вирусными заболеваниями.

Новые возможности

Организаторы пояснили, что на конкурсе участники сами защищают свои проекты. Каждый из них готовит презентацию и доклад на английском языке. Расходы на перелет и проживание берут на себя спонсоры российской команды.

— На IYIA наши ребята будут участвовать второй раз. Причем в этом году город Свободный представят сразу два участника. Это проект гамака — спасательной капсулы и проект специального устройства для быстрой разгрузки железнодорожных контейнеров, — рассказал наставник изобретателей, преподаватель детской площадки «Кванториум-28» ГАО ДПО «Амурский областной институт развития образования» Антон Кулигин.

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По словам специалиста, конкурс дает воспитанникам хороший старт в карьере изобретателя. Участники получают опыт самопрезентации и добавляют важный кейс в собственное портфолио. На наиболее проработанные проекты оформляется патент.

Даша Шейнина из Перми придумала и запатентовала адаптер для инсулиновой помпы

Даша Шейнина из Перми придумала и запатентовала адаптер для инсулиновой помпы

Фото: скриншот видео

Международный конкурс — это возможность получить от экспертного сообщества обратную связь о своих изобретениях. Также специалисты могут дать ценные идеи относительно развития проекта, — пояснил «Известиям» заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСИС и сооснователь конструкторского бюро «Карфидов Лаб» Алексей Карфидов.

Такая информация поможет научиться критически относиться к собственным разработкам и искать возможности совершенствования. В конечном итоге качественная обратная связь улучшит проект, считает эксперт.

У многих юных изобретателей соревнование на Бали — уже не первый такой опыт в карьере. Так, Ирина Шейнина — мама 17-летней Дарьи Шейниной, одной из разработчиков проекта одноразовой посуды из опавших листьев, –– рассказала, как в возрасте 12 лет ее дочь придумала приспособление для безопасного сворачивания провода инсулиновой помпы. Это устройство, при помощи которого в непрерывном режиме вводится инсулин пациентам с сахарным диабетом. Оно может спасти жизни людям, которые страдают тяжелым недугом.

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— Подобные мероприятия придают детям уверенность в собственных силах и веру в то, что они могут своими руками улучшить окружающий мир, — поделилась своим мнением Ирина Шейнина. Также они учат юных изобретателей доводить до конца начатый проект, резюмировала она.

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