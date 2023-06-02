Умная «СИЛА»: в Протвино построят уникальный ускоритель частиц

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и научным центром в рамках проекта «СИЛА». Согласно указу президента РФ, в Подмосковье будет построен синхротрон-лазер, позволяющий проводить фундаментальные исследования в области физики, а также научный городок со всем необходимым для комфортной жизни специалистов. Инвестиции в проект составят более 140 млрд рублей .

В чем «СИЛА»?

2 июня в подмосковном Протвино губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве в рамках научного проекта «СИЛА» . Он реализуется согласно указу президента РФ и включает в себя строительство в Институте физики высоких энергий им. А.А. Логунова синхротрон-лазера, а также создание комфортных условий для жизни и работы ученых , начиная от жилья и объектов социальной инфраструктуры до современных лабораторий. Инвестиции составят более 140 млрд рублей. Благодаря им в регионе появится более 2 тыс. новых рабочих мест .

« Мы договорились о том, что наша совместная программа будет реализовываться в течение продолжительного времени и по понятному сценарию . Через месяц мы составим то, что необходимо в первую очередь для работы института, для жизни человека, — это и жилье, и гостиница, и благоустройство, и усиление послешкольной программы . Всё это имеет значение. На территории Протвино, а теперь уже Большого Серпухова реализуется большой проект. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы сюда приезжали молодые таланты , чтобы они здесь воплощали свои самые смелые мечты под руководством опытных ученых, академиков», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук во время подписания соглашения о сотрудничестве в рамках научного проекта «СИЛА» Фото: Константин Семенец

Проект «СИЛА» объединит две мощнейшие исследовательские мегаустановки: источник синхротронного излучения четвертого поколения и рентгеновский лазер на свободных электронах. Вокруг них будет создана объединенная исследовательская инфраструктура . Благодаря установкам специалисты получат уникальные данные о структуре и свойствах любых веществ на уровне отдельных атомов.

«Вы разгоняете частицы до немыслимых энергий, практически до световой скорости, сталкиваете их и моделируете то, что произошло 14 млрд лет назад, — как образовались атомы, молекулы, потом кварки и так далее. Это фундаментальная физика, понимание существа материи» , — сказал Михаил Ковальчук.

По словам президента Курчатовского института, такое глубокое изучение структуры и свойств вещества необходимо для создания революционных, прорывных технологий в новом материаловедении, медицине, фармакологии, сельском хозяйстве, микробиологической и пищевой промышленности, энергетике, IT-области . Пользоваться синхротронным комплексом с рентгеновским лазером смогут порядка 200 научно-образовательных организаций и 50 организаций реального сектора экономики.

Проект научного центра в рамках проекта «СИЛА» Фото: Сергей Хакимов

Диаметр кольца основного накопителя — центрального элемента комплекса — 1 км, а общая площадь сооружения составит почти 190 тыс. кв. м . Помимо самих установок и зданий исследовательского центра в рамках проекта для ученых построят целый городок, который будет включать восемь трехэтажных домов на 160 квартир, гостиницу на 150 мест, поликлинику, спортивный комплекс с бассейном, культурно-досуговый и детский центры . «СИЛА» станет флагманским проектом специализированной федеральной научно-технологической программы.

«Указом президента запущена специальная федеральная программа по созданию отечественных мегаустановок. В течение 5–8 лет по всей стране будет выстроена их сеть. И у нас появится лучшая в мире исследовательская инфраструктура класса мегасайенс» , — подчеркнул Михаил Ковальчук.

Технологический кластер

Губернатор также обсудил с руководителем Курчатовского института и академиками РАН создание биотехнологического кластера Московской области . В 2025 году на базе действующего в НИЦ «Курчатовский институт» ИФВЭ крупнейшего в России ускорительного комплекса «У-70» создадут первый в стране центр ядерной медицины, где пациенты с самыми сложными онкозаболеваниями смогут проходить ионную лучевую терапию, которая позволяет направленно воздействовать на клетки опухоли, минимально затрагивая здоровые органы .

«Ионная терапия очень редка. В мире существует всего 10–15 центров, где она применяется. Это сложные огромные установки. Ионы — более тяжелые частицы, чем протоны, они имеют другую специфику взаимодействия и могут «добивать» те новообразования, которые не подвергаются уничтожению с помощью протонов» , — рассказал Михаил Ковальчук.

Кроме того, в новом центре ядерной медицины будет применяться лечение пучком ионов углерода — этот метод может бороться с опухолями, устойчивыми к другим методам терапии .

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук во время совещания с академиками РАН Фото: Сергей Хакимов

На встрече также шла речь о развитии городского округа Серпухов как центра перспективных ускорительных технологий России и о будущем Пущинского филиала Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН .

«Мы сегодня встречались с учеными, руководителями института, ветеранами, молодым поколением. Обсуждали разные вопросы — начиная от детского сада, школы и всего, что касается жизни Большого Серпухова. Московская область богата наукоградами — восемь из 13 располагаются в Подмосковье. Наша задача — говорить на одном языке в плане партнерства и прежде всего раскрытия потенциала этих городов . Совершенно очевидно, что технологический суверенитет, научное внедрение — то, что сегодня является главным вызовом», — отметил Андрей Воробьев.