Мартынова в последнем слове просила суд не разлучать ее с дочерью

Обвиняемая в попытке покушения на жизнь дочери в 2007 году Антонина Мартынова в последнем слове на суде не признала вину и попросила не разлучать ее с ребенком. Об этом 7 мая сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«В том, что моя дочь упала с лестницы, нет моей вины. Это трагедия для всей нашей семьи. Слава богу, она не пострадала. <...> Когда я услышала вердикт присяжных, поняла, что потеряю ее на многие годы. Я не смогла с этим смириться. <...> Действовала на эмоциях, была очень юной, была травмирована происходящим <...> Но я не убийца <...> Я люблю ее. Пожалуйста, я прошу не разлучать нас», — сказала Мартынова.

По словам женщины, она все прошедшие 16 лет растила дочь, заботилась о ней и делала всё необходимое для ее воспитания.

Заслушав заявление Мартыновой, судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу. Приговор будет оглашен в этот же день в 15:30 мск.

Жительница Великого Новгорода Антонина Мартынова, супруга главного редактора издания «Новая газета Европа» (включена в список нежелательных в России организаций) Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом), 16 лет находилась в федеральном розыске и была задержана 11 апреля текущего года.

Уголовное дело в ее отношении возбудили в 2007 году по обвинению в покушении на убийство двухлетней дочери Алисы, которая упала с лестничного пролета третьего этажа и получила травмы. По версии Мартыновой, это был несчастный случай, однако стоявший на лестничной площадке этажом выше 11-летний мальчик рассказал, что женщина просунула дочь через проем между прутьями и отпустила в пролет.

24 июля 2008 года коллегия присяжных признала женщину виновной и не заслуживавшей снисхождения. После оглашения вердикта и перед вынесением приговора Мартынова и ее дочь скрылись. Из-за этого производство по делу было приостановлено, его возобновили в апреле 2024 года.