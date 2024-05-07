Суд приговорил Мартынову к девяти годам за попытку убийства дочери

Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, обвиняемую в покушении на убийство собственной дочери 17 лет назад, к девяти годам лишения свободы. Об этом 7 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Признать Мартынову Антонину Валерьевну виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласил приговор судья.

На заседании присутствовала дочь обвиняемой, которая сильно плакала.

В суде обвиняемая в своем последнем слове попросила не разлучать ее с дочерью и не признала свою вину. По словам женщины, она все прошедшие 16 лет растила дочь, заботилась о ней и делала всё необходимое для ее воспитания.

Антонина Мартынова, супруга главного редактора издания «Новая газета Европа» (включена в список нежелательных в России организаций) Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом), 16 лет находилась в федеральном розыске и была задержана 11 апреля текущего года.

Уголовное дело в ее отношении возбудили в 2007 году по обвинению в покушении на убийство двухлетней дочери Алисы, которая упала с лестничного пролета третьего этажа и получила травмы. По версии Мартыновой, это был несчастный случай, однако стоявший на лестничной площадке этажом выше 11-летний мальчик рассказал, что женщина просунула дочь через проем между прутьями и отпустила в пролет. На заседании в суде этого свидетеля не было — он ранее скончался.

24 июля 2008 года коллегия присяжных признала женщину виновной и не заслуживавшей снисхождения. После оглашения вердикта и перед вынесением приговора Мартынова и ее дочь скрылись. Из-за этого производство по делу было приостановлено, его возобновили в апреле 2024 года.