Доска позора: злостных неплательщиков алиментов внесут в открытый список
Госдума приняла правительственный закон об открытом реестре неплательщиков алиментов. Он станет мерой превентивного воздействия, объяснили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России. В реестр будут вносить информацию о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних либо недееспособных совершеннолетних детей, а также нетрудоспособных родителей. По данным Минюста, должниками могут оказаться порядка 144 тыс. мужчин и женщин. Эксперты бьют в набат: безответственность части родителей — настоящая эпидемия, которую нужно решать. Те, кто действительно не платит алименты на своих детей и сняли с себя всякие обязательства, должны нести соответствующие наказания, в том числе и репутационные, убеждены они. Подробности — в материале «Известий».
Взыскание алиментов: деньги в пользу детей
В России по итогам 2023 года остаток исполнительных производств о взыскании алиментов составлял 772 тыс., а по состоянию на начало апреля 2024 года — 762 тыс., сообщили «Известиям» в отделе по взаимодействию со СМИ ФССП России. Всего за 2023 год удалось взыскать алиментов на более чем 66 млрд рублей, а за I квартал 2024 года — еще около 16 млрд рублей.
Для усиления мер воздействия на нерадивых родителей Госдума приняла новый закон о создании открытого реестра злостных неплательщиков алиментов. Попавшие в черный список родители будут оставаться там, пока полностью не погасят долг. В ближайшее время закон будет рассматривать Совет Федерации. В случае принятия закон вступит в силу по истечении 270 дней после дня официального опубликования.
Как пояснила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова, принятие законопроекта будет способствовать эффективному и качественному исполнению судебных актов.
— Также попадание в черный список повысит мотивацию должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей, — пояснила она.
При этом новый закон не повлечет социально-экономических и финансовых последствий для субъектов предпринимательской деятельности и не повлияет на достижение целей госпрограмм РФ, отмечает политик.
— В реестр войдут сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также о должниках, находящихся в розыске, — подтвердили «Известиям» в Минюсте.
На взгляд юриста Ассоциации организаций по защите семьи Алексея Паневина, такой реестр позволит быстро проверить гражданина на порядочность и благонадежность. Например, попадание в черный список может быть сигналом для потенциального работодателя.
— Это способ общественного порицания злостных неплательщиков, но насколько он будет эффективен, покажет только практика. Сейчас проблема с неуплатой алиментов очень сложна и фактически не двигается с места. На мой взгляд, нужно искать более эффективные меры воздействия, — подчеркивает Паневин.
Омбудсмен по правам ребенка при президенте РФ и Соцфонд РФ не ответили на запросы «Известий».
Почему мужчины и женщины не платят алименты
Законопроект этот, конечно, родился не на пустом месте, объяснил «Известиям» председатель правления всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов.
— Проблема есть. Злостные неплательщики алиментов при этом встречаются как среди мужчин, так и среди женщин. Но инициатива эта неоднозначна, ведь мы говорим о репутации людей, которую можно разрушить в одночасье. По сути, реестр становится черным списком людей, на которых нельзя положиться, и он точно не должен стать орудием возмездия обиженных бывших супругов, — говорит эксперт.
Человек должен быть полностью защищен от ложных доносов и обвинений, настаивает Андрей Коченов.
У экспертов уже сейчас возникает много вопросов, как именно будет проверяться информация о неплательщике. Например, одно заявление женщины на бывшего супруга не должно стать документом, по которому мужчина попадает в реестр, рассуждает Андрей Коченов.
— При этом должна быть предусмотрена и равная ответственность заявителя за правдивость предоставляемой информации. Бывает, что при разрыве мужчина уходит ни с чем, оставляя бывшей жене и ребенку квартиру, но сверх этого на него опять давят с требованиями дополнительных выплат. Технически алименты он не платил, фактически — остался ни с чем, — поясняет эксперт.
При этом Андрей Коченов вспоминает немало случаев, когда отец готов полностью исполнять свои обязательства, но при этом нарушаются его права на участие в воспитании ребенка и элементарном общении с ним. И это нарушение нужно рассматривать также серьезно, как и невыплату алиментов, акцентирует он.
Реестр неплательщиков алиментов: суть, «доска позора»
Председатель Запорожского регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев отмечает, что «как разработчики этого законопроекта хотели сделать этот реестр публичной «доской позора», так они и сделали». При этом банк данных с информацией о находящихся в работе исполнительных производствах уже существует, и давно. Он доступен всем желающим на сайте ФССП.
— Соответственно, отдельный сервис, содержащий сведения о должниках по алиментам, становится специальным источником получения информации именно о таких должниках, — говорит Антон Бибаров-Государев. По мнению юриста, сервис вряд ли отпугнет женщин от ненадежных мужчин, да и мониторингу соцслужб он вряд ли поможет.
Повысит ли попадание в реестр у должника мотивацию выплатить долг, покажет время. Хотя на сегодня самой эффективной мерой воздействия остается поражение в правах, например запрет выезда за границу и ограничение права на вождение транспортного средства, рассуждает юрист.
Он считает, что проблем для трудоустройства должнику нахождение в реестре создать не должно. Работодатели и так получали исполнительные листы и приказы, если у них трудоустраивался такой работник. Просто работодатели, которые берут на работу злостных должников, должны находиться под двойным контролем: такой работодатель должен понимать, что платить такому работнику зарплату в конверте будет фатальной ошибкой, подчеркивает Антон Бибаров-Государев.
В свою очередь, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Макаров убежден, что законопроект направлен в первую очередь на защиту интересов несовершеннолетних детей через права получателей алиментов (чаще всего это матери детей). На его взгляд, очевидно, что создание реестра несет прежде всего профилактическую функцию, а попадание в открытый черный список заставит многих неплательщиков алиментов наконец обеспечивать детей и соблюдать закон.
Макарову данный законопроект видится достаточно сбалансированным, поскольку в реестр попадают именно злостные неплательщики. Правда, потери такой человек понесет только репутационные, а не имущественные, подчеркивает адвокат. При этом оспаривание сделок и другие неблагоприятные для злостных неплательщиков правовые последствия возможны и сейчас, замечает Сергей Макаров.
— В наши дни репутационные издержки даже более значимы, чем имущественные. Речь идет и о сфере госслужбы, и о сфере бизнеса, и даже о сфере общетрудовых отношений. Поэтому предполагаю, что эта новелла будет иметь положительное значение, — говорит юрист.
Кроме того, по его мнению, законопроект направлен на защиту интересов государства, поскольку количество неоконченных исполнительных производств по взысканию алиментов, находящихся в работе ФССП России, шокирует. Совершенно естественно, что государство может принимать меры для повышения эффективности этой службы.
Однако Макаров полагает, что одновременно весьма желательно защитить плательщиков алиментов (коими чаще всего являются отцы детей) от злоупотреблений получателей средств. Нередки случаи, когда в разъехавшейся семье отец перечисляет матери деньги на детей, не оформив соглашение у нотариуса, и в какой-то момент узнает, что мать теперь еще и официально хочет взыскать с него алименты. При этом требования матерей удовлетворяются практически бесспорно, иногда — даже за прошедший период, а мужчина сразу становится должником.
— Конфликт развивается, платежи прекращаются и спровоцированный гражданин поневоле становится злостным неплательщиком. Иногда ситуация доходит до привлечения к уголовной или административной ответственности. Подобное недопустимо, — разъяснил адвокат.