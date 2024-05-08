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Доска позора: злостных неплательщиков алиментов внесут в открытый список

Однако специалисты напоминают, что эта мера не должна стать орудием возмездия и поводом для ложных доносов
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Госдума приняла правительственный закон об открытом реестре неплательщиков алиментов. Он станет мерой превентивного воздействия, объяснили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России. В реестр будут вносить информацию о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних либо недееспособных совершеннолетних детей, а также нетрудоспособных родителей. По данным Минюста, должниками могут оказаться порядка 144 тыс. мужчин и женщин. Эксперты бьют в набат: безответственность части родителей — настоящая эпидемия, которую нужно решать. Те, кто действительно не платит алименты на своих детей и сняли с себя всякие обязательства, должны нести соответствующие наказания, в том числе и репутационные, убеждены они. Подробности — в материале «Известий».

Взыскание алиментов: деньги в пользу детей

В России по итогам 2023 года остаток исполнительных производств о взыскании алиментов составлял 772 тыс., а по состоянию на начало апреля 2024 года — 762 тыс., сообщили «Известиям» в отделе по взаимодействию со СМИ ФССП России. Всего за 2023 год удалось взыскать алиментов на более чем 66 млрд рублей, а за I квартал 2024 года — еще около 16 млрд рублей.

Для усиления мер воздействия на нерадивых родителей Госдума приняла новый закон о создании открытого реестра злостных неплательщиков алиментов. Попавшие в черный список родители будут оставаться там, пока полностью не погасят долг. В ближайшее время закон будет рассматривать Совет Федерации. В случае принятия закон вступит в силу по истечении 270 дней после дня официального опубликования.

исполнительный лист
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Как пояснила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова, принятие законопроекта будет способствовать эффективному и качественному исполнению судебных актов.

Также попадание в черный список повысит мотивацию должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей, — пояснила она.

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При этом новый закон не повлечет социально-экономических и финансовых последствий для субъектов предпринимательской деятельности и не повлияет на достижение целей госпрограмм РФ, отмечает политик.

В реестр войдут сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также о должниках, находящихся в розыске, — подтвердили «Известиям» в Минюсте.

семья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На взгляд юриста Ассоциации организаций по защите семьи Алексея Паневина, такой реестр позволит быстро проверить гражданина на порядочность и благонадежность. Например, попадание в черный список может быть сигналом для потенциального работодателя.

— Это способ общественного порицания злостных неплательщиков, но насколько он будет эффективен, покажет только практика. Сейчас проблема с неуплатой алиментов очень сложна и фактически не двигается с места. На мой взгляд, нужно искать более эффективные меры воздействия, — подчеркивает Паневин.

Омбудсмен по правам ребенка при президенте РФ и Соцфонд РФ не ответили на запросы «Известий».

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Почему мужчины и женщины не платят алименты

Законопроект этот, конечно, родился не на пустом месте, объяснил «Известиям» председатель правления всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов.

— Проблема есть. Злостные неплательщики алиментов при этом встречаются как среди мужчин, так и среди женщин. Но инициатива эта неоднозначна, ведь мы говорим о репутации людей, которую можно разрушить в одночасье. По сути, реестр становится черным списком людей, на которых нельзя положиться, и он точно не должен стать орудием возмездия обиженных бывших супругов, — говорит эксперт.

Человек должен быть полностью защищен от ложных доносов и обвинений, настаивает Андрей Коченов.

У экспертов уже сейчас возникает много вопросов, как именно будет проверяться информация о неплательщике. Например, одно заявление женщины на бывшего супруга не должно стать документом, по которому мужчина попадает в реестр, рассуждает Андрей Коченов.

ссора
Фото: Global Look Press/Lars Hallstrom

— При этом должна быть предусмотрена и равная ответственность заявителя за правдивость предоставляемой информации. Бывает, что при разрыве мужчина уходит ни с чем, оставляя бывшей жене и ребенку квартиру, но сверх этого на него опять давят с требованиями дополнительных выплат. Технически алименты он не платил, фактически — остался ни с чем, — поясняет эксперт.

При этом Андрей Коченов вспоминает немало случаев, когда отец готов полностью исполнять свои обязательства, но при этом нарушаются его права на участие в воспитании ребенка и элементарном общении с ним. И это нарушение нужно рассматривать также серьезно, как и невыплату алиментов, акцентирует он.

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Реестр неплательщиков алиментов: суть, «доска позора»

Председатель Запорожского регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев отмечает, что «как разработчики этого законопроекта хотели сделать этот реестр публичной «доской позора», так они и сделали». При этом банк данных с информацией о находящихся в работе исполнительных производствах уже существует, и давно. Он доступен всем желающим на сайте ФССП.

— Соответственно, отдельный сервис, содержащий сведения о должниках по алиментам, становится специальным источником получения информации именно о таких должниках, — говорит Антон Бибаров-Государев. По мнению юриста, сервис вряд ли отпугнет женщин от ненадежных мужчин, да и мониторингу соцслужб он вряд ли поможет.

проверка уплаты алиментов
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Повысит ли попадание в реестр у должника мотивацию выплатить долг, покажет время. Хотя на сегодня самой эффективной мерой воздействия остается поражение в правах, например запрет выезда за границу и ограничение права на вождение транспортного средства, рассуждает юрист.

Он считает, что проблем для трудоустройства должнику нахождение в реестре создать не должно. Работодатели и так получали исполнительные листы и приказы, если у них трудоустраивался такой работник. Просто работодатели, которые берут на работу злостных должников, должны находиться под двойным контролем: такой работодатель должен понимать, что платить такому работнику зарплату в конверте будет фатальной ошибкой, подчеркивает Антон Бибаров-Государев.

В свою очередь, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Макаров убежден, что законопроект направлен в первую очередь на защиту интересов несовершеннолетних детей через права получателей алиментов (чаще всего это матери детей). На его взгляд, очевидно, что создание реестра несет прежде всего профилактическую функцию, а попадание в открытый черный список заставит многих неплательщиков алиментов наконец обеспечивать детей и соблюдать закон.

коляска
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Макарову данный законопроект видится достаточно сбалансированным, поскольку в реестр попадают именно злостные неплательщики. Правда, потери такой человек понесет только репутационные, а не имущественные, подчеркивает адвокат. При этом оспаривание сделок и другие неблагоприятные для злостных неплательщиков правовые последствия возможны и сейчас, замечает Сергей Макаров.

— В наши дни репутационные издержки даже более значимы, чем имущественные. Речь идет и о сфере госслужбы, и о сфере бизнеса, и даже о сфере общетрудовых отношений. Поэтому предполагаю, что эта новелла будет иметь положительное значение, — говорит юрист.

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Кроме того, по его мнению, законопроект направлен на защиту интересов государства, поскольку количество неоконченных исполнительных производств по взысканию алиментов, находящихся в работе ФССП России, шокирует. Совершенно естественно, что государство может принимать меры для повышения эффективности этой службы.

проверка уплаты алиментов
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Однако Макаров полагает, что одновременно весьма желательно защитить плательщиков алиментов (коими чаще всего являются отцы детей) от злоупотреблений получателей средств. Нередки случаи, когда в разъехавшейся семье отец перечисляет матери деньги на детей, не оформив соглашение у нотариуса, и в какой-то момент узнает, что мать теперь еще и официально хочет взыскать с него алименты. При этом требования матерей удовлетворяются практически бесспорно, иногда — даже за прошедший период, а мужчина сразу становится должником.

— Конфликт развивается, платежи прекращаются и спровоцированный гражданин поневоле становится злостным неплательщиком. Иногда ситуация доходит до привлечения к уголовной или административной ответственности. Подобное недопустимо, — разъяснил адвокат.

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