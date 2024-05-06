Полный доступ: в ГД предложили разрешить раннее использование маткапитала на жилье

В России могут разрешить тратить материнский капитал на улучшение жилищных условий до наступления трехлетия ребенка. С такой инициативой выступила группа депутатов. По их мнению, мера значительно улучшит положение семей с детьми. Ранний доступ к маткапиталу уравняет семьи в правах и окажет им финансовую поддержку, однако могут активизироваться мошенники, предупреждают эксперты. «Известия» узнали, окажется ли полезной новая норма.

Моментальный доступ

В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий до наступления трех лет со дня рождения ребенка. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сегодня право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения или усыновления ребенка, однако реализовать его возможно лишь через три года. Раньше этого срока деньги можно потратить на первоначальный взнос, погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке, на приобретение товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, на оплату платных услуг дошкольного образования и получение ежемесячной выплаты.

«Однако ситуация с длительным ожиданием возможности реализации права влечет за собой невозможность улучшения качества жизни семей с детьми, если улучшение жилищных условий не требует кредитов или займов, включая ипотеку, что формирует негативный социальный эффект в отношении к государству», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Инициатива парламентариев предлагает предоставить семьям право на использование средств маткапитала на улучшение жилищных условий любыми способами в любое время с момента рождения ребенка.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

« Предлагаемая мера позволит поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение, поскольку они смогут быстрее реализовать право на закрепленные меры государственной поддержки », — убеждены депутаты.

Принятие законопроекта, по мнению авторов, не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, не будет иметь негативных социальных, экономических, финансовых и иных последствий, а также не окажет отрицательного влияния на достижение целей государственных программ РФ.

Равные условия

По общему правилу использовать материнский капитал на покупку жилья в настоящее время можно лишь после достижения ребенком трехлетнего возраста. Исключение — покупка в ипотеку в новостройке, в таком случае потратить средства можно независимо от возраста ребенка , напоминает преподаватель РПА Минюста России, адвокат Маргарита Моисеева.

— Такая норма вызывает некую дискриминацию между семьями — способы использования средств для них различны, тогда как основания получения сертификата идентичны , — полагает эксперт. Новая законодательная норма предлагает устранить эту проблему, уравняв условия.

Действующие ограничения по срокам могут негативно сказываться на социальном положении семей с детьми, не позволяя им своевременно улучшить жилищные условия без привлечения кредитов , согласен управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Отмена этого барьера станет существенной поддержкой молодых родителей.

— Улучшение жилищных условий является одним из самых популярных направлений использования материнского капитала. Возможность распорядиться средствами сразу после рождения ребенка может оказаться очень востребованной мерой. Особенно для семей, планировавших переезд в связи с рождением ребенка или ощутивших нехватку жилплощади с прибавлением новых членов семьи , — убежден собеседник «Известий».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Появление ребенка на свет часто мотивирует родителей на улучшение жилищных условий, потому что ребенку нужна своя комната, объясняет юрист, руководитель юридического агентства по банкротству Нина Кузнецова.

— Он растет и развивается. Уже после двух лет ребенку необходимы свой стол для занятий, полноценная кровать. Если ждать до трех лет, то с учетом времени на ремонт, переезд и покупки элементарной мебели своя комната у ребенка появляется в лучшем случае к 5–6 годам, — предупреждает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Новая мера значительно улучшит положение семей, дав им возможность быстрее реализовать право на поддержку со стороны государства, подтверждает экономист, основатель и руководитель бухгалтерской компании «Авангард Бюро» Светлана Павельчук.

— Сейчас эту сумму очень трудно «пощупать». Слишком много условий для использования маткапитала, особенно ограничивает семей покупка жилья в новостройках, ведь не каждый может долго ждать, пока жилье будет сдано, в силу разных жизненных обстоятельств, — подчеркивает эксперт.

Рост рисков

Легальных способов «обналичить» материнский капитал сегодня не существует. Одним из наиболее популярных вариантов обмана является фиктивное улучшение жилищных условий , рассказывает Светлана Павельчук.

— Фиктивная сделка проводится через близких друзей, используют специальные фирмы, но жилье на самом деле не приобретается. Пенсионный фонд переводит мошеннику капитал, часть которого злоумышленник оставляет себе, а остаток передает владельцу сертификата , — объясняет схему эксперт.

Риск совершения мошеннических действий существует всегда, не исключает Маргарита Моисеева, однако предлагаемая норма не повлияет на их частоту : обязанность выделения ребенку доли в приобретенном жилье сохраняется и контролируется уполномоченными органами.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Возможно, мошенники перейдут на новый уровень и начнут предлагать будущим мамам переговоры по использованию маткапитала еще перед родами, чтобы реализовать средства сразу при выходе из роддома , предполагает Павельчук.

— Хорошая новость состоит в том, что депутаты разработали законопроект об оценке пригодности жилья перед его приобретением с помощью маткапитала. Если закон будет принят, то комиссия специалистов будет оценивать пригодность жилья перед покупкой, местный социальный фонд будет выдавать свое разрешение на покупку. Возможно, такие меры сбавят пыл мошенников, не дав им возможности реализовать свои преступные намерения, — допускает она.

Да и действующий порядок распоряжения средствами предполагает целый комплекс мер защиты от злоумышленников, включая процедуру государственной регистрации прав собственности, обязательное оформление долей на детей и так далее, подчеркивает Илья Русяев.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— В то же время нужно тщательно мониторить ситуацию и принимать своевременные меры в случае появления новых схем хищения средств маткапитала. Особое внимание следует уделить «входящим» сделкам с недвижимостью — покупке уже существующих объектов у третьих лиц, где риски обмана выше, — указывает эксперт.

Любые аферы с материнским капиталом квалифицируются как мошенничество в особо крупном размере , предупреждает Нина Кузнецова. В этом случае обладательницу сертификата могут привлечь к ответственности как соучастницу преступления, за которое грозит до пяти лет лишения свободы.

Существует, правда, и другой риск. Ограничение при распоряжении средствами материнского капитала было введено для недопущения семейного и детского неблагополучия и роста числа отказов от детей в возрасте до трех лет , напоминает эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова.

— В случае отмены «трехлетнего» периода не исключено увеличение количества подобных эпизодов, — предрекает она.

Другие варианты

Покупка квартиры или дома за счет материнского капитала является одним из наиболее популярных способов траты средств , указывает Светлана Павельчук. Зачастую сертификат реализуют для погашения основного долга жилищного кредита, рефинансирования или первоначального взноса.



— Маткапитал можно также использовать при участии в льготных ипотечных программах, таких как дальневосточная, сельская, семейная и военная. С 2021 года подать заявление на покупку или строительство жилья в ипотеку можно в банке, в котором открывается кредит , — обращает внимание собеседница «Известий».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

За счет средств господдержки жилье можно не только купить, но и реконструировать. Потратить маткапитал на эту цель можно при условии, что помещение имеет статус жилого дома и предназначено для постоянного проживания. Аналогичное требование действует и при строительстве дома.



— С 2024 года средства маткапитала можно направить на реконструкцию жилого помещения в домах блокированной постройки (таунхаусы, дуплексы) . По закону такие дома не являются объектами индивидуального жилищного строительства, поэтому россияне, живущие в них, не могли воспользоваться маткапиталом для реконструкции или ремонта своей недвижимости. Но принятый в конце прошлого года закон устранил этот пробел, — напоминает Павельчук.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Существуют и другие способы потратить материнский капитал. Например, им можно оплатить обучение ребенка в детском саду, школе, колледже или вузе. Еще один вариант — направить средства на формирование накопительной пенсии матери.

Законно можно получать материнский капитал и в виде ежемесячной выплаты на карту. Такая форма господдержки полагается на детей, родившихся после 1 января 2018 года. Правда, претендовать на деньги смогут лишь семьи, доход в которых на одного члена не превышает двукратный прожиточный минимум.



Кроме того, родители или усыновители детей-инвалидов имеют право потратить деньги из материнского капитала на их реабилитацию и адаптацию в обществе. Перечень товаров и услуг, которые можно оплатить средствами господдержки, утвержден правительством.

А вот купить земельный участок или личный автомобиль за маткапитал по закону нельзя. Не получится сделать на эти деньги и ремонт в квартире.