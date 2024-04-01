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Всё в семьи: для вывода многодетных из бедности требуется 280 млрд в год

Много ли это в масштабах бюджета и какие адресные меры помогут решить проблему
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств требуется не менее 280 млрд рублей в год, подсчитали ученые РАН. Столько нужно, чтобы довести среднедушевой доход в семьях с тремя и более детьми до границы бедности (в среднем 14,3 тыс. рублей на человека). Повышение доходов многодетных семей — одна из задач, которую президент поставил в послании Федеральному собранию: уровень бедности среди них к 2030 году требуется сократить вдвое. Эксперты отмечают, что в масштабах бюджета 280 млрд — цифра небольшая, однако нужны комплексные и адресные меры. Среди них — выдача электронных сертификатов на оплату нянь и репетиторов, содействие в переобучении и трудоустройстве матерей, выдача грантов на получение высшего образования для родителей.

Сколько денег нужно на вывод многодетных семей из-за черты бедности

Несмотря на улучшение материального положения, у многодетных семей сохраняется непростая финансовая ситуация, говорится в исследовании, опубликованном в «Финансовом журнале» НИФИ Минфина. «Известия» ознакомились с документом, автором которого указана старший научный сотрудник Института экономики РАН Елена Гришина.

Хотя мерами социальной поддержки сейчас охвачено большинство домохозяйств, не менее половины семей с тремя и более детьми всё еще не могут справиться с неожиданными тратами, подчеркивается в научной статье.

Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств требуется минимум 280 млрд рублей в год, оценивается в исследовании (расчеты проводились на основе самых актуальных данных Росстата — за 2022 год). Это сумма, которая нужна, чтобы устранить разницу между доходами семьи на одного человека (то есть общий бюджет на месяц делится на всех ее членов) и границей бедности. Показатель последней в 2023 году был на уровне 14,3 тыс. рублей.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Поручение снизить уровень бедности среди многодетных семей в послании Федеральному собранию дал президент Владимир Путин. Этот показатель требуется сократить вдвое к 2030 году.

«Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%. То есть мы должны сделать особый акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей», — сказал глава государства.

Справка «Известий»

Количество домохозяйств с тремя и более детьми за последние пять лет увеличилось в России на 27%, до 2,3 млн, заявила в январе 2024-го вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 2024-й в России объявлен Годом семьи.

«В большей степени увеличивает доход домохозяйств занятость его главы в сферах добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле, ремонте автотранспортных средств и гостиничном бизнесе. Также растет показатель при проживании в более крупных городах и сокращается в сельском поселении с численностью жителей от 200 до 5000 человек», — отмечает автор научной статьи.

Наиболее высокие среднедушевые доходы имеют люди с детьми, проживающие в Северо-Западном федеральном округе, а наиболее низкие — в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, уточняется в исследовании.

Почему семьи испытывают дефицит доходов

Возникновению бедности способствуют две группы факторов: экономические (недостаток рабочих мест, неполная занятость, низкие доходы) и социальные (нетрудоспособность, неполный состав семьи, высокая иждивенческая нагрузка, низкая квалификация, природные и социальные катаклизмы, приводящие к миграции), говорит доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

На доходы влияет и невысокий уровень образования, что не позволяет находить более высокооплачиваемую работу, назвала еще один фактор партнер Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Виктория Павлюшина.

семья
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Дефицит доходов многодетных семей связан с ростом цен на продукты, услуги и жилье, отметила заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Также среди причин — ограниченная возможность для родителей работать, поскольку требуется уход за несколькими детьми одновременно. Кроме того, существующих мер социальной поддержки порой оказывается недостаточно, полагает она.

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Сегодня семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе — от беременности и рождения ребенка до начала его взрослой жизни, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Размер «детского бюджета» в текущем году составляет 3 трлн рублей, отметили там. В прошлом году он был около 2,9 трлн рублей, заявили в ведомстве. В 2022-м расходы бюджета на поддержку семей с детьми составили почти 2,4 трлн рублей, добавили в Минфине.

Ольга Панина назвала цифру 280 млрд рублей небольшой, поскольку это примерно 0,8% от расходной части федерального бюджета на 2024 год. По плану траты казны должны составить 36,6 трлн рублей. Увеличение трат на эту статью в любом объеме будет способствовать решению важной социальной проблемы, подчеркнула Ольга Панина. Но средства должны выплачиваться адресно.

280 млрд рублей — это около 35–38 тыс. в год в среднем на члена многодетной семьи, подсчитала Ольга Лебединская из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Но проблема не в том, чтобы просто восполнить недостаток средств — нужен комплексный подход. Самый доступный и эффективный вариант решения проблемы — создание условий для повышения занятости обоих родителей.

Какие меры нужны для борьбы с бедностью

Адресные меры, направленные на устранение дефицита доходов в семьях с детьми, постепенно разворачивались с середины 2020 года, сказали во ВНИИ труда. При этом с 1 января 2023 года по поручению президента начала действовать целостная система поддержки многодетных с низкими доходами, в прошлом году такую поддержку получили родители почти 11 млн детей и порядка 400 тыс. беременных женщин, подчеркнули там.

В 2023 году 72,2% семей с детьми, заключивших социальный контракт, смогли на постоянной основе увеличить свой доход. Работа по снижению уровня бедности будет продолжена, что скажется на материальном положении в том числе многодетных, заключили во ВНИИ труда.

Сегодня в России действует широкий перечень мер поддержки многодетных семей. Среди них — пособие по беременности и родам, единовременная выплата при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, маткапитал, субсидии на оплату ЖКХ и другие.

Сейчас самая крупная мера — это единое пособие. Если дефицит доходов относительно небольшой, оно выводит семью из бедности, указала старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина. Однако и после получения выплат у многодетных риски остаться за ее чертой выше, чем у домохозяйств с меньшим числом детей, пояснила она.

Для того чтобы единоразово покрыть дефицит доходов многодетных, необходим объем средств, сопоставимый, например, с тем, который был направлен за весь 2022 год на материнский капитал (382 млрд рублей), привела цифры эксперт.

детская площадка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Как отмечается в исследовании РАН, одним из возможных направлений поддержки могло бы стать совершенствование программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации матерей за счет введения для них дистанционного обучения, содействия в трудоустройстве на работу с гибкими формами.

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Еще одна предлагаемая в исследовании мера — предоставлять родителям детей до трех лет сертификат на оплату услуг няни. Общая стоимость программы могла бы составить около 120 млрд рублей на 2024 год, отмечается в статье.

Одной из важнейших мер поддержки многодетных может быть и введение сертификата на оплату дополнительных занятий с репетиторами для школьников. Крайне важна разработка и принятие федерального закона, закрепляющего единый статус многодетных семей и гарантирующего определенный перечень и объем социальной поддержки, подытожила эксперт.

Кроме того, по словам Виктории Павлюшиной из АТРЭ, целесообразно организовывать дополнительную финансовую поддержку на непредвиденные траты, а также давать гранты на получение высшего образования для родителей.

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