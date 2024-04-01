Всё в семьи: для вывода многодетных из бедности требуется 280 млрд в год

Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств требуется не менее 280 млрд рублей в год, подсчитали ученые РАН. Столько нужно, чтобы довести среднедушевой доход в семьях с тремя и более детьми до границы бедности (в среднем 14,3 тыс. рублей на человека). Повышение доходов многодетных семей — одна из задач, которую президент поставил в послании Федеральному собранию: уровень бедности среди них к 2030 году требуется сократить вдвое. Эксперты отмечают, что в масштабах бюджета 280 млрд — цифра небольшая, однако нужны комплексные и адресные меры. Среди них — выдача электронных сертификатов на оплату нянь и репетиторов, содействие в переобучении и трудоустройстве матерей, выдача грантов на получение высшего образования для родителей.

Сколько денег нужно на вывод многодетных семей из-за черты бедности

Несмотря на улучшение материального положения, у многодетных семей сохраняется непростая финансовая ситуация, говорится в исследовании, опубликованном в «Финансовом журнале» НИФИ Минфина. «Известия» ознакомились с документом, автором которого указана старший научный сотрудник Института экономики РАН Елена Гришина.

Хотя мерами социальной поддержки сейчас охвачено большинство домохозяйств, не менее половины семей с тремя и более детьми всё еще не могут справиться с неожиданными тратами, подчеркивается в научной статье.

Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств требуется минимум 280 млрд рублей в год, оценивается в исследовании (расчеты проводились на основе самых актуальных данных Росстата — за 2022 год). Это сумма, которая нужна, чтобы устранить разницу между доходами семьи на одного человека (то есть общий бюджет на месяц делится на всех ее членов) и границей бедности. Показатель последней в 2023 году был на уровне 14,3 тыс. рублей.

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Поручение снизить уровень бедности среди многодетных семей в послании Федеральному собранию дал президент Владимир Путин. Этот показатель требуется сократить вдвое к 2030 году.

«Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%. То есть мы должны сделать особый акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей», — сказал глава государства.

Справка «Известий» Количество домохозяйств с тремя и более детьми за последние пять лет увеличилось в России на 27%, до 2,3 млн, заявила в январе 2024-го вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 2024-й в России объявлен Годом семьи.

«В большей степени увеличивает доход домохозяйств занятость его главы в сферах добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле, ремонте автотранспортных средств и гостиничном бизнесе. Также растет показатель при проживании в более крупных городах и сокращается в сельском поселении с численностью жителей от 200 до 5000 человек», — отмечает автор научной статьи.

Наиболее высокие среднедушевые доходы имеют люди с детьми, проживающие в Северо-Западном федеральном округе, а наиболее низкие — в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, уточняется в исследовании.

Почему семьи испытывают дефицит доходов

Возникновению бедности способствуют две группы факторов: экономические (недостаток рабочих мест, неполная занятость, низкие доходы) и социальные (нетрудоспособность, неполный состав семьи, высокая иждивенческая нагрузка, низкая квалификация, природные и социальные катаклизмы, приводящие к миграции), говорит доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

На доходы влияет и невысокий уровень образования, что не позволяет находить более высокооплачиваемую работу, назвала еще один фактор партнер Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Виктория Павлюшина.

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Дефицит доходов многодетных семей связан с ростом цен на продукты, услуги и жилье, отметила заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Также среди причин — ограниченная возможность для родителей работать, поскольку требуется уход за несколькими детьми одновременно. Кроме того, существующих мер социальной поддержки порой оказывается недостаточно, полагает она.

Сегодня семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе — от беременности и рождения ребенка до начала его взрослой жизни, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Размер «детского бюджета» в текущем году составляет 3 трлн рублей, отметили там. В прошлом году он был около 2,9 трлн рублей, заявили в ведомстве. В 2022-м расходы бюджета на поддержку семей с детьми составили почти 2,4 трлн рублей, добавили в Минфине.

Ольга Панина назвала цифру 280 млрд рублей небольшой, поскольку это примерно 0,8% от расходной части федерального бюджета на 2024 год. По плану траты казны должны составить 36,6 трлн рублей. Увеличение трат на эту статью в любом объеме будет способствовать решению важной социальной проблемы, подчеркнула Ольга Панина. Но средства должны выплачиваться адресно.

280 млрд рублей — это около 35–38 тыс. в год в среднем на члена многодетной семьи, подсчитала Ольга Лебединская из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Но проблема не в том, чтобы просто восполнить недостаток средств — нужен комплексный подход. Самый доступный и эффективный вариант решения проблемы — создание условий для повышения занятости обоих родителей.

Какие меры нужны для борьбы с бедностью

Адресные меры, направленные на устранение дефицита доходов в семьях с детьми, постепенно разворачивались с середины 2020 года, сказали во ВНИИ труда. При этом с 1 января 2023 года по поручению президента начала действовать целостная система поддержки многодетных с низкими доходами, в прошлом году такую поддержку получили родители почти 11 млн детей и порядка 400 тыс. беременных женщин, подчеркнули там.

В 2023 году 72,2% семей с детьми, заключивших социальный контракт, смогли на постоянной основе увеличить свой доход. Работа по снижению уровня бедности будет продолжена, что скажется на материальном положении в том числе многодетных, заключили во ВНИИ труда.

Сегодня в России действует широкий перечень мер поддержки многодетных семей. Среди них — пособие по беременности и родам, единовременная выплата при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, маткапитал, субсидии на оплату ЖКХ и другие.

Сейчас самая крупная мера — это единое пособие. Если дефицит доходов относительно небольшой, оно выводит семью из бедности, указала старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина. Однако и после получения выплат у многодетных риски остаться за ее чертой выше, чем у домохозяйств с меньшим числом детей, пояснила она.

Для того чтобы единоразово покрыть дефицит доходов многодетных, необходим объем средств, сопоставимый, например, с тем, который был направлен за весь 2022 год на материнский капитал (382 млрд рублей), привела цифры эксперт.

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Как отмечается в исследовании РАН, одним из возможных направлений поддержки могло бы стать совершенствование программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации матерей за счет введения для них дистанционного обучения, содействия в трудоустройстве на работу с гибкими формами.

Еще одна предлагаемая в исследовании мера — предоставлять родителям детей до трех лет сертификат на оплату услуг няни. Общая стоимость программы могла бы составить около 120 млрд рублей на 2024 год, отмечается в статье.

Одной из важнейших мер поддержки многодетных может быть и введение сертификата на оплату дополнительных занятий с репетиторами для школьников. Крайне важна разработка и принятие федерального закона, закрепляющего единый статус многодетных семей и гарантирующего определенный перечень и объем социальной поддержки, подытожила эксперт.

Кроме того, по словам Виктории Павлюшиной из АТРЭ, целесообразно организовывать дополнительную финансовую поддержку на непредвиденные траты, а также давать гранты на получение высшего образования для родителей.