В ХАМАС сообщили о смерти одной из удерживаемых в Газе заложниц
Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» рассказала о смерти одной из заложниц в секторе Газа. Об этом 7 мая сообщил представитель группировки Абу Убайда, слова которого приводит ТАСС.
По информации агентства, 70-летняя женщина скончалась от ранений. По словам Абу Убайды, месяц назад помещение, в котором находилась заложница, подверглось обстрелу.
Днем ранее ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа. Предложение предусматривает три этапа урегулирования. Каждый должен продлиться 42 дня. При этом Times of Israel уточняет, что предложение о перемирии, принятое ХАМАС, было сделано в одностороннем порядке Египтом и будет изучено израильской стороной.
5 мая делегации Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС провели в Каире встречи с целью достичь соглашения об обмене находящихся в секторе Газа заложников.
По итогам переговоров разные СМИ заявляли, что ХАМАС якобы согласилось заключить соглашение о прекращении огня «поэтапно», а также заявило о готовности освободить 33 заложника в рамках первого этапа сделки.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.