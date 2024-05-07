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Журналист из США хотел бы видеть в своей стране похожего на Путина лидера

Журналист Ковалик: Путин будет действовать на благо народа России
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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Президент России Владимир Путин действует на благо своего народа, США нужен похожий лидер. Об этом 7 мая заявил «Известиям» американский журналист, общественно-политический активист, юрист в области прав человека и трудовых прав Дэниел (Дэн) Ковалик.

«[Путин] правит от имени русского народа и будет делать то, что лучше для российского народа. Чтобы сохранить стабильное правительство, хотя, по его словам, гибкое. И сохранить национальное единство», — сказал Ковалик.

Он отметил, что разрушение национального единства России давно стало целью стран Запада, они хотят поделить РФ на части. Путин, в свою очередь, говорит этим государствам, что готов поддерживать с ними диалог и мяч на их стороне, причем так оно и есть на самом деле. Журналист уверен: Россия может быть как другом, так и врагом западных стран и отношение РФ зависит полностью от их действий. Москва никогда не воздерживалась от диалога и протянула оливковую ветвь. Западные государства должны решить для себя, принять ли ее, считает Ковалик.

Он заверил, что гордился бы Путиным как президентом своей страны, если бы был русским. Журналист считает, что Путин — великий лидер, ему хотелось бы, чтобы похожий глава государства был у власти в США.

Американец поздравил Путина со вступлением в должность и отметил, что очень уважает его за удивительные вещи, которые президент России сделал для своего народа. Ковалик вспомнил высказывание советолога и историка РФ Стивена Коэна, который отметил, что распад СССР стал катастрофой для его граждан и даже всего мира, но Путин «поднял медведя на ноги» и вернул Россию.

Во время выборов президента РФ, прошедших с 15 по 17 марта 2024 года, Ковалик был иностранным наблюдателем в Херсонской области. Там он отметил, что выборы хорошо организованы, в регионе царит праздничное настроение, а уровень явки, составивший 77%, просто невероятен.

Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Прямой эфир и последние новости из Кремля, где сегодня вступает в должность президент России

Ранее 7 мая американский актер, специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал отметил, что для него самым важным в день инаугурации стало то, что президентом РФ стал именно Путин.

Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.

Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собралось около 2,6 тыс. гостей.

Также Путин обратился с речью к гражданам РФ и поблагодарил за поддержу и доверие, которые они ему оказали. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.

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