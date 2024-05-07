Франция официально не признает, что отправила на Украину своих солдат, заявила во вторник, 7 мая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, прокомментировав нахождение в Луганской Народной Республике (ЛНР) иностранного наемника, у которого были обнаружены шевроны с флагом Франции.

«Франция официально не признает, что она кого-то отправляет. [В правительстве страны] будут говорить, что это он сам захотел, сам поехал, что это его гражданская позиция и что ему так захотелось», — сказала депутат в беседе с Lenta.Ru.

Накануне российские военные нашли шевроны с изображением флага Франции на теле наемника, ликвидированного ими под Белогоровкой в ЛНР, передает RT.

На одном из трупов обнаружили несколько шевронов, один из которых был в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве был шеврон с флагом Франции в стиле милитари, сообщает 360.ru.

Иностранный легион — элитное войсковое соединение, входящее в состав Вооруженных сил Франции. Его рядовой состав преимущественно комплектуется из иностранцев. Легион предназначен для ведения боевых действий за рубежом.

В тот же день военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что члены иностранного легиона, прибывшие из Франции, понесли первые потери в боях у Часова Яра. По его словам, они могли составить до семи человек, пишет Life.Ru.

В тот же день посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России на фоне всё более воинственных заявлений Парижа и его деструктивной линии в украинском конфликте, сообщается на сайте kp.ru.

Леви вызвали в МИД России на фоне резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на украинскую территорию войск из Европы. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные разговоры очень опасными.

Также 6 мая МИД Франции сообщил, что Франция не отправляла своих солдат из Иностранного легиона на Украину. В ведомстве назвали подобные сообщения дезинформацией.

До этого, 4 мая, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что группа французских военных из Иностранного легиона уже принимает активное участие в боях с российскими подразделениями в Донбассе. После этого Песков отметил, что российские военные проверяют эту информацию.