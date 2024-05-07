Стало известно, на какую картину Путин обратил внимание по пути на инаугурацию
Картина, на которую засмотрелся президент России Владимир Путин по пути на инаугурацию, называется «Музыкальный натюрморт». Об этом 7 мая сообщили журналисты кремлевского пула «РИА Новости» в Telegram-канале.
Картину написала студентка Академии Сергея Андрияки Дарья Веселова. В стенах Кремля полотно появилось в 2016 году.
«Это честь и лестно для нас», — прокомментировали в Академии внимание президента к произведению.
Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца. Глава государства в своей речи на инаугурации обратился к гражданам России и поблагодарил за поддержу и доверие, которые они ему оказали. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.