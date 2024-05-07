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СМИ узнали о введении в Вильнюсе комендантского часа

15min: в Вильнюсе и Каунасе введут комендантский час
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Фото: Global Look Press/XinHua/Zheng Huansong
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В столице Литвы Вильнюсе со вторника, 7 мая, на 72 часа введут комендантский час, сообщил 6 мая портал 15min.

Причиной названа активная часть военных учений, которые проводит литовская армия. Ограничения будут введены в нескольких районах Вильнюса и Каунаса. Мера будет действовать с 22:00 до 05:00.

«Военные коменданты также могут отвечать за охрану отдельных объектов, поддержание порядка и порядка в муниципалитетах, предотвращение разведывательной или диверсионной деятельности. Одним из инструментов реализации задач является военный комендантский час», — уточнил главный офицер по военно-гражданскому сотрудничеству Донатас Сухоцкис.

Контроль территории, которая подпадет под действие ограничений, будут осуществлять военные подразделения комендантского часа совместно с литовской полицией.

Во время учений не будет ограничено движение жителей, но установят блокпосты литовской полиции и комендантских подразделений, где можно будет останавливать проезжающие транспортные средства, проверять документы и выполнять другие процедуры, обычные во время рейдов ГИБДД.

Поворот на бундесвер: зачем Германия перебрасывает в Литву армейскую бригаду
В Вильнюс прилетели 20 немецких солдат

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что размещение бригад бундесвера в стране необходимо ускорить. По его словам, нельзя терять ни минуты, обстановка стратегической безопасности требует реализовывать эту цель более быстрыми темпами.

О том, что министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить боевую танковую бригаду в Литве, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что воинское объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4,8 тыс. солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.

8 апреля 2024 года Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих 45-й бригады «Литва», назвав этот день великим и важным для бундесвера. До 80% подразделения собираются разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай в Шальчининкском районе на юге Литвы.

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