Эксперт назвал способные отправить военных на Украину страны

После Франции отправить своих солдат на Украину могут страны Балтии, но число военнослужащих будет небольшим. Такое предположение военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин сделал во вторник, 7 мая.

«Уже появлялись сообщения о том, что могут даже создать специальную коалицию, куда войдут страны Балтии, Польша. Мы знаем, что наемники из этих государств уже не только воевали, но и сложили головы на Украине. Так что могут отправить новые подразделения. Из стран Балтии они будут немногочисленными, из Польши, может, немного побольше», — допустил Кошкин в разговоре с Lenta.Ru.

Он подчеркнул, что не все западные страны поддерживают отправку войск. Военный эксперт напомнил, что Германия категорически отказалась от этого, подчеркнув, что нога немецкого солдата никогда не ступит на территорию Украины.

«А вот граждане Великобритании воюют в составе разных групп, бригад, спецподразделений. Это осталось только узаконить. Возможно, и какие-то другие государства просто опубликуют информацию о том, кто будет участвовать от них», — сказал он.

Накануне военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что члены иностранного легиона, прибывшие из Франции, понесли первые потери в боях у Часова Яра, передает ИА «Регнум». По его словам, они могли составить до семи человек, сообщает 360.ru.

В тот же день посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России на фоне всё более воинственных заявлений Парижа и его деструктивной линии в украинском конфликте, передает RT.

Леви вызвали в МИД России на фоне резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на украинскую территорию войск из Европы. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные разговоры очень опасными.

Также 6 мая МИД Франции сообщил, что Франция не отправляла своих солдат из Иностранного легиона на Украину. В ведомстве назвали подобные сообщения дезинформацией.

До этого, 4 мая, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что группа французских военных из Иностранного легиона уже принимает активное участие в боях с российскими подразделениями в Донбассе. После этого Песков отметил, что российские военные проверяют эту информацию.