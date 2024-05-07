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Экс-депутат словацкого парламента Марчек поблагодарил россиян за избрание Путина

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Бывший депутат словацкого парламента Петер Марчек 7 мая в беседе с «Известиями» поблагодарил россиян за выбор на должность президента России Владимира Путина.

«Позвольте мне в первую очередь поблагодарить народы Российской Федерации, которые избрали такого гиганта, такого человека, как Владимир Владимирович Путин», — заявил он.

Марчек также поздравил российского лидера с инаугурацией.

«Я бы хотел поздравить президента РФ после инаугурации [с тем], что опять будет исполнять президентскую функцию [дальнейшие] шесть лет. Желаю не только ему, но всей России, чтобы продолжали пути за правду в борьбе против фашизма, который существует: его на Украине, видно его во всей Европе, даже и у нас в Словакии, [где] последнее правительство тоже работало на Евросоюз», — добавил он.

Экс-депутат также пожелал президенту успешно провести спецоперацию по защите Донбасса.

«Россия сейчас не воюет только за себя, но за всех славян, фактически за всю Европу, за все традиционные семьи, за веру во Всевышнего, за мир в мире, это самое главное», — подчеркнул Марчек.

Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
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Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца. Глава государства в своей речи на инаугурации обратился к гражданам России и поблагодарил за поддержу и доверие, которые они ему оказали. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.

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