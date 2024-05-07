Стало известно, какую икону подарил Путину патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации главы государства подарил президенту России Владимиру Путину Владимирскую икону Божией Матери XVII века. Об этом 7 мая рассказали в пресс-службе патриарха.
«Владимирская икона Божией Матери, XVII век», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.
Патриарх во время молебна в Благовещенском соборе Кремля отметил, что президент подает добрый пример россиянам, и пожелал Путину душевного мира. Глава церкви пообещал, что духовенство будет молиться об успехах президента на посту.
Церемония вступления Путина в должность президента России состоялась 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.
Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей.
Путин обратился с речью к гражданам РФ и поблагодарил всех россиян за оказанные ему доверие и поддержку. Он подчеркнул, что именно народ будет определять судьбу России и граждане подтвердили правильность курса страны.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.