Чернышенко назвал речь Путина на инаугурации устремленной в будущее страны

Выступление президента России Владимира Путина на церемонии инаугурации направлено на развитие страны, ее будущее. Таким мнением 7 мая поделился с «Известиями» исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Чернышенко.

«Это исторический момент. Видно, что речь направлена в будущее, в развитие нашей страны, [на] определение ценностей как основы нашей государственности. Так что будем работать!» — сказал он.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала выступление Путина на инаугурации уверенным, спокойным и миролюбивым. Она отметила, что российский лидер показал, что понимает, куда ему нужно вести страну.

Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.

Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей.

В ходе выступления Путин обратился с речью к гражданам РФ и поблагодарил за поддержу и доверие, которые они ему оказали. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.