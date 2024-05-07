Реклама
Прямой эфир
Политика
Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Мир
Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности
Общество
Защита Мартыновой обжалует приговор за покушение на убийство дочери
Мир
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Общество
В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
Мир
Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Общество
Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Общество
Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом
Мир
Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Мир
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Мир
Лукашенко назвал русофобию трендом у европейских элит
Общество
МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Мир
Австрийский депутат осудил желание Вены укрепить сотрудничество с НАТО
Сюжет:

ВС РФ оставил в силе пожизненный приговор устроившему стрельбу в пермском вузе

Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор Бекмансурову
0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд (ВС) России рассмотрел кассационную жалобу устроившего стрельбу в пермском вузе Тимура Бекмансурова на пожизненный приговор и оставил его без изменений. Об этом 7 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Приговор Пермского краевого суда <...> оставить без изменений. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

В конце января этого года мужчина подал ходатайство об обжаловании решения суда. Ранее уточнялось, что прошение об условно-досрочном освобождении он сможет подать только после 25 лет заключения.

Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 20 сентября 2021 года. Тогда от его жестоких действий погибли шесть человек и 23 получили огнестрельные ранения. Еще 17 человек, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон и получили повреждения различной степени тяжести. Бекмансурова обезвредил прибывший на место происшествия инспектор полиции.

«Такое существо никогда не должно выйти на свободу»
Родные погибших в Перми студентов удовлетворены пожизненным приговором Тимуру Бекмансурову

Приговор был вынесен 28 декабря 2022 года. Бекмансурову были выдвинуты обвинения по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В ноябре того же года бывший студент, выступая в суде с последним словом, попросил не приговаривать его к максимальному наказанию. Бекмансуров заявил, что полностью раскаялся в совершенном преступлении. Он попросил также учесть смягчающие обстоятельства и призвал суд в «реализовать принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024