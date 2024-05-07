ВС РФ оставил в силе пожизненный приговор устроившему стрельбу в пермском вузе

Верховный суд (ВС) России рассмотрел кассационную жалобу устроившего стрельбу в пермском вузе Тимура Бекмансурова на пожизненный приговор и оставил его без изменений. Об этом 7 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Приговор Пермского краевого суда <...> оставить без изменений. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

В конце января этого года мужчина подал ходатайство об обжаловании решения суда. Ранее уточнялось, что прошение об условно-досрочном освобождении он сможет подать только после 25 лет заключения.

Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 20 сентября 2021 года. Тогда от его жестоких действий погибли шесть человек и 23 получили огнестрельные ранения. Еще 17 человек, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон и получили повреждения различной степени тяжести. Бекмансурова обезвредил прибывший на место происшествия инспектор полиции.

Приговор был вынесен 28 декабря 2022 года. Бекмансурову были выдвинуты обвинения по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В ноябре того же года бывший студент, выступая в суде с последним словом, попросил не приговаривать его к максимальному наказанию. Бекмансуров заявил, что полностью раскаялся в совершенном преступлении. Он попросил также учесть смягчающие обстоятельства и призвал суд в «реализовать принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания».