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26 июня в столице Алжира открыли бюст Ю.А. Гагарина

Суд признал законным приговор устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском вузе. Заседание проходит во вторник, 27 июня.

«Окончательно Бекмансурову Тимуру Муратовичу назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал председательствующий судья Дмитрий Ходак.

Прошение об условно-досрочном освобождении Бекмансуров может подать только после 25 лет заключения.

Приговор был вынесен еще 28 декабря 2022 года. Бекмансуров обвиняется в совершении шести преступлений — три средней и три особой тяжести. Ему вменялись статьи «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В ноябре того же года бывший студент, выступая в суде с последним словом, попросил не приговаривать его к максимальному наказанию. Бекмансуров заявил, что полностью раскаялся в совершенном преступлении. Он попросил также учесть смягчающие обстоятельства и активное сотрудничество с правоохранительными органами во время расследования уголовного дела.

Преступление было совершено в сентябре 2021 года. Тогда от жестоких действий Бекмансурова погибли шестеро человек и 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Бекмансурова обезвредил прибывший на место происшествия инспектор полиции.

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