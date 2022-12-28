«Такое существо никогда не должно выйти на свободу»

Студента Тимура Бекмансурова, в 2021 году устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, приговорили к пожизненному заключению. Также с него взыскали более 23,3 млн рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Такое решение 28 декабря принял Пермский краевой суд. Бекмансурова признали виновным в убийстве шести человек, покушении на убийство еще 59, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и умышленном повреждении имущества. По словам экспертов, несмотря на инвалидность, отбывать срок он будет на равных с другими заключенными.

«Жизнь за жизнь»

Пермский краевой суд 28 декабря вынес приговор по резонансному делу о стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Чуть более года назад от рук 18-летнего студента Тимура Бекмансурова там погибло шесть человек. Судьи признали его виновным в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство 59 человек, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и умышленном повреждении имущества. Несмотря на то что Бекмансуров полностью признал вину, а в последнем слове попросил о снисхождении, он проведет в колонии особого режима всю свою жизнь.

На оглашении приговора впервые за все время процесса судья потребовал, чтобы подсудимый встал. До этого, учитывая инвалидность, — Бекмансурову ампутировали ногу, в которую при задержании выстрелил сотрудник полиции, — ему позволяли сидеть. Поднимался он с видимыми сложностями, а когда стоял, держался руками за стены и слегка покачивался.

На оглашение пришли не только журналисты, но и пострадавшие. Например, раненый студент из Ирака Обаид Абдула. Спустя полтора часа после того, как судья начал зачитывать приговор, один из присутствующих упал в обморок.

Такое существо Фото: ТАСС/Донат Сорокин

«Бекмансуров стремился противопоставить себя обществу и имел хулиганские мотивы. Он имеет отчужденность, склонность к манипулятивному поведению, склонность к суициду. Не страдает патологией психики. Его не унижали сверстники и родные. Деструктивная информация из интернета повлияла в какой-то мере на его человеконенавистничество», — зачитал судья.

Ранее сторона обвинения попросила назначить Тимуру Бекмансурову пожизненный срок. Того же потребовали пострадавшие при стрельбе и родители погибших студентов.

— Считаю справедливым требование наказания. Жизнь за жизнь. Такое существо никогда не должно выйти на свободу. Не должно иметь возможность общаться с кем бы то ни было, чтобы не нести свои мысли в этот мир, потому что у него всегда найдутся такие же последователи, которые также совершат подобные ужасающие деяния, — заявил на заседании суда отец погибшего Ярослава Арамелева.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учел признание вины подсудимым, состояние его здоровья, а также отсутствие судимости и хорошие характеристики. Но на приговор в виде пожизненного заключения это не повлияло. Суд также также удовлетворил иски потерпевших о взыскании морального и материального вреда на сумму более 23,3 млн рублей, уточнили «Известиям» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Просил убить его

Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября 2021 года. Учебный день для студентов вуза начался как обычно. Но в какой-то момент к зданию подошел молодой человек. Выжившие, давая показания в суде, рассказали, что одет он был во все черное, на нем были каска и маска, а в руках он нес ружье.

Фото: ТАСС/images/Italy Photo Press

Около 11:30 Тимур Бекмансуров подошел к КПП, расстрелял охранника (тот получил множественные ранения) и попал на территорию университета. Продолжая стрельбу, он зашел в здание корпуса № 8. Студенты, слыша звук стрельбы и крики, заперлись в аудиториях. Как заявляли на суде свидетели нападения, они не понимали, почему не сработала тревога, почему их никто не предупредил по громкой связи о происходящем.

В результате напуганные студенты начали выпрыгивать из окон, чтобы спастись. Многие получили травмы различной степени тяжести, а один юноша при падении сломал позвоночник. Пострадавшим помогали однокурсники и случайные прохожие.

Они же сообщили о происходящем проезжавшим мимо сотрудникам ДПС. Именно этот наряд и обезвредил преступника. Младший лейтенант Константин Калинин направился в корпус, где была слышна стрельба. Он столкнулся с Бекмансуровым, когда тот спускался по лестнице. Преступник выстрелил первым, но промахнулся.

Сотрудник ДПС в ответ выстрелил восемь раз из пистолета Макарова, шесть пуль попали в цель. Преступник упал, полицейский обезоружил его и начал оказывать первую помощь. В этот момент Бекмансуров попросил убить его. Но нападавшего доставили в Пермскую краевую клиническую больницу и прооперировали.

В тот же день появилась и официальная информация о жертвах. Шесть студентов — Маргарита Энгаус, Ярослав Арамелев, Ксения Самченко, Екатерина Шакирова, Анна Айгельдина и Александра Мохова — погибли. Еще 47 получили ранения, в том числе семеро — тяжелые. Их отправили на лечение в Москву.

Такое существо Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Впоследствии участники событий подробно рассказывали о том дне. Бывшие сокурсники и одноклассники характеризовали нападавшего как молчаливого и замкнутого юношу, который увлекался историей и оружием.

В последнем слове Тимур Бекмансуров попросил при вынесении приговора учесть состояние его здоровья — он «буквально прикован к костылям и инвалидной коляске». А также обратить внимание на данные ему положительные характеристики по местам жительства и учебы и активное содействие расследованию.

— Ущерб, причиненный моими действиями, обязуюсь возмещать с помощью моей пенсии по инвалидности. А также, в случае возможности по состоянию здоровья работать в исправительном учреждении, — из получаемой заработной платы, — пообещал он.

Без условий и поблажек

Бессрочная инвалидность третьей группы, раскаяние и заявление о желании возместить ущерб родственникам погибших и пострадавших не повлияли на суровость наказания в связи с тяжестью его деяния, пояснил в разговоре с «Известиями» вице-президент ассоциации юристов Владимир Кузнецов.

— Представляется, что немалую роль в этом сыграла тяжесть последствий преступления, а также то, что события получили широкую огласку в СМИ. С другой стороны, нельзя исключать и смягчение приговора, в случае если вышестоящие инстанции сочтут это уместным, — сказал он.

Наличие инвалидности у Тимура Бекмансурова может повлиять на формат и условия содержания в колонии, однако особых привилегий не даст, рассказал «Известиям» управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Такое существо Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Инвалидам не обязательно делать по утрам зарядку, их, по сложившейся практике, практически не отправляют в карцер за нарушение правил внутреннего распорядка. Также им разрешается лежать на кровати в дневное время. Еще их освобождают от обязательных работ по благоустройству территории исправительной колонии, рассказал юрист. Но на этом привилегии заканчиваются.

— Специальных изоляторов для людей с ограниченными возможностями в России нет. В некоторых учреждениях имеются лишь специальные пандусы, чтобы выводить инвалидов на прогулку. Правила внутреннего распорядка не предусматривают какого-то особого отношения к тем, кто в состоянии, пусть и с трудом, за собой ухаживать, — добавил Алексей Гавришев.