Нарышкин назвал инаугурацию Путина новым этапом развития страны

Вступление в должность президента РФ Владимира Путина стало новым этапом развития страны, заявил 7 мая «Известиям» глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Очередной этап развития страны, который принесет России дальнейшее процветание и безопасность наших граждан», — отметил он.

Также Нарышкин не стал выделять главное из инаугурационной речи Путина, указав, что в ней «всё было самое главное».

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Путин в инаугурационной речи четко и лаконично обрисовал события, происходящие в мире. Действия, начатые Россией в 2022 году, направлены на то, чтобы в мире восстановился порядок, не навязываемый одной стороной, добавил он.

Во время своего выступления президент пообещал продолжить работу по формированию многополярного миропорядка. Он отметил, что в стремительно меняющемся мире необходимо быть самодостаточными и конкурентноспособными, открывать для России новые горизонты.

Церемония вступления Путина в должность состоялась 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца в присутствии около 2,6 тыс. гостей. Как в этот день отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер впервые пригласил на инаугурацию детей, с которыми он так или иначе общался за последние годы.