Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы в Армении

Ереван может отключить вещание российских телеканалов в Армении, если их редакции не будут уважительно относиться к государственному строю республики. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян 7 мая в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется агентством News.am.

«Мы ожидаем, чтобы трансляции российских телеканалов уважали граждан и государственный строй Армении. <...> Но если уже и многочисленные требования будут проигнорированы, то другого выхода нет — все эти телеканалы должны быть отключены, в Армении они не должны вещать», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Ереван не единожды выдвигал свои требования к транслируемому российскими СМИ контенту. Теперь, отметил он, необходимо закрепить возможные последствия невыполнения условий.

С подобными заявлениями 10 апреля выступал и министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян. По его словам, Ереван настроен на позитивное разрешение конфликта вокруг обновленного пакета предложений о поправках в российские телепрограммы. При этом 15 апреля он подчеркнул, что Армения не стремится расторгать договор о массовых коммуникациях с Россией, передает «Sputnik Армения».

До этого, 20 марта во время брифинга Мария Захарова сообщила, что Россия находится в контакте с Арменией по поводу вещания российских телеканалов. Она уведомляла, что консультации продолжаются, но обмен идеями еще не завершен.

В декабре прошлого года армянская комиссия по телевидению и радио приняла решение о приостановке деятельности радиостанции «Тоспа», ретранслирующей «Sputnik Армения». При этом в отношении «Тоспы» было возбуждено административное дело на основании двух протоколов. По второму комиссия обязала вещателя выплатить штраф, сумму которого не озвучили.

Тогда посольство России в Ереване указало на то, что данный шаг напоминает уступку сторонникам разрыва союзнических отношений страны с Россией. Дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что решение регулятора Армении скажется на праве местных слушателей самостоятельно выбирать источник получения информации.

С 17 марта 2023 года между Ереваном и Москвой действует межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, регулирующее вещание российских каналов в Армении и армянских телеканалов в России.