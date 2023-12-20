Армянский регулятор приостановил вещание «Sputnik Армения» на 30 дней
Армянская комиссия по телевидению и радио на 30 дней приостановила деятельность радиостанции «Тоспа», ретранслирующей «Sputnik Армения». Об этом ведомство сообщило 20 декабря на своем сайте.
Уточняется, что возбуждено в отношении «Тоспы» административное дело на основании двух протоколов.
В рамках административного производства по первому протоколу комиссия приняла решение приостановить действие лицензии «Тоспы» сроком на 30 дней, а по второму — обязала вещателя выплатить штраф, сумма которого не уточняется.
Ранее, 6 сентября, сообщалось о задержании обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна. Представитель СК республики Гор Абрамян тогда отметил, что задержание проводилось в рамках «обоснованного подозрения» в совершении некоего преступления. Однако 8 декабря обоих освободили.
В ответ на задержание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила Армению в распространении однобокой и негативной информации о России. По ее мнению, применение разного рода санкций к ведущим российским политологам и медиаменеджерам нарушает традиционный дружественный характер отношений между двумя государствами.