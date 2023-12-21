Посольство РФ осудило приостановку вещания в Армении радио Sputnik

Приостановка властями Армении вещания радио «Sputnik Армения» напоминает уступку сторонникам разрыва союзнических отношений страны с Россией. Таким образом 21 декабря прокомментировали меру в посольстве РФ в Армении.

«Этот шаг не может не выглядеть уступкой тем, кто всё громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений России и Армении», — отмечается в Telegram-канале диппредставительства.

Посольство выразило сожаление в связи с тем, что решение регулятора Армении скажется на праве местных слушателей самостоятельно выбирать источник получения информации.

Кроме того, дипломаты обратили внимание, что о приостановке вещания было объявлено через неделю после консультаций Минцифры РФ и министерства высокотехнологической промышленности Армении. По ее результатам была достигнута договоренность о сотрудничестве в разрешении любых возникающих проблем, напомнили в посольстве.

Накануне армянская комиссия по телевидению и радио на 30 дней приостановила деятельность радиостанции «Тоспа», ретранслирующей «Sputnik Армения». При этом в отношении «Тоспы» было возбуждено административное дело на основании двух протоколов. По второму комиссия обязала вещателя выплатить штраф, сумму которого не озвучили.

До этого, 6 сентября, сообщалось о задержании обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна. Представитель СК республики Гор Абрамян тогда отметил, что задержание проводилось в рамках «обоснованного подозрения» в совершении некоего преступления. Однако 8 декабря обоих освободили.

В ответ на задержание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила Армению в распространении однобокой и негативной информации о России. По ее мнению, применение разного рода санкций к ведущим российским политологам и медиаменеджерам нарушает традиционный дружественный характер отношений между двумя государствами.