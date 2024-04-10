Армения может расторгнуть договор о вещании с РФ при отказе от его изменения

Ереван может расторгнуть договор, регулирующий вещание российских телеканалов на территории Армении, если Москва не согласиться с пакетом предложений о поправках. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян.

Армянская делегация проводила консультации с российскими коллегами относительно вещания российских телеканалов, в которых Ереван нашел нарушения, однако стороны не достигли консенсуса, отметил министр. В результате в Армении заблокировали трансляции некоторых программ российского телевидения.

По сообщению министра, армянская сторона планирует предоставить обновленный пакет предложений о поправках в российские телепрограммы. Он также отметил, что армянская сторона настроена на позитивное разрешение конфликта вокруг документа.

«Мы надеемся, что наши предложения о редактировании межправительственного соглашения будут приняты. Если они не будут приняты, то я не исключаю вероятности того, что Республика Армения может рассмотреть возможность одностороннего аннулирования соглашения», — приводит слова Айрапетяна издание Sputnik Армения.

С 17 марта 2023 года между Ереваном и Москвой действует межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, регулирующее вещание российских каналов в Армении и армянских телеканалов в России.

Руководство республики в последнее время допускало ряд противоречивых заявлений в отношении РФ и Запада. Так, 31 марта, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TN заявил, что США и Европа сейчас являются основными партнерами для Армении. В свою очередь, член партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Вагаршак Акопян заверил, что укрепление отношений Армении и Запада никак не направлено против России.

29 марта посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что США рассматривают сотрудничество с республикой как возможность нанести ущерб отношениям Еревана и Москвы.

За день до этого глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Ереван сознательно рушит отношения с Москвой под надуманными предлогами.