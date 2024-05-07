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Эксперт назвал факторы, которые могут испортить систему кондиционирования в авто

Соколов: причиной проблем с кондиционером в авто может быть сломанный компрессор
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Фото: Getty Images/timnewman
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Наступление тепла на улице оказывает серьезное влияние на различные механизмы в автомобиле. В первую очередь, это касается климатической системы. О том, какие системы авто подвергаются особой опасности, а также как сэкономить на обслуживании и ремонте автокондиционеров, «Известиям» 7 мая рассказал эксперт онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

«Простое нахождение в перегретом салоне машины может быть небезопасно для здоровья. В таких условиях многие водители могут вообще не выключать кондиционеры в своих автомобилях, из-за чего климатическая система в прямом смысле работает на износ. Весна и лето — это еще и период активного цветения. Вызовами, с которыми сталкивается система охлаждения в теплую погоду, являются пыль, пух, мелкие лепестки, пыльца и мелкие насекомые. Они забивают отверстия механизмов, что тоже затрудняет их работу», — пояснил Соколов.

Ключевая проблема в работе климатической системы — перегрев. К этому приводят различные неисправности в деталях и механизмах автокондиционеров. В частности, повреждения компрессора — эта деталь отвечает за циркуляцию охлажденного воздуха в салоне автомобиля.

«В некоторых случаях проблема может быть связана с неисправностью датчиков и электроники. Кроме того, радиатор кондиционера может забиваться различными загрязнителями, что приводит к ухудшению теплоотдачи и протягивания воздуха. При этом радиатор кондиционера, как правило, устанавливают перед радиатором двигателя. Это значит, что неисправность системы охлаждения может привести к перегреванию самого двигателя и вывести его из строя», — добавил эксперт.

На состояние термостата влияет как качество охлаждающей жидкости, так и состояние системы охлаждения. Неисправный термостат может привести к износу двигателя, его заклиниванию и перерасходу топлива.

«Также система может не справляться с нагрузкой из-за нехватки охлаждающей жидкости. Причиной этого может быть утечка из-за повреждений шлангов или соединений. Также к избыточному давлению может привести превышение допустимого уровня фреона. Производитель всегда указывает оптимальный уровень охлаждающей жидкости для каждой модели автомобиля. Необходимо четко следовать рекомендациям», — подытожил он.

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19 апреля директор департамента послепродажного обслуживания бренда SWM Сергей Панов рассказал «Известиям», как подготовить кондиционер к использованию после зимнего простоя. В частности, он посоветовал менять салонный фильтр каждую весну перед началом сезона, обратив внимание, что даже если на вид фильтр выглядит безупречно, — он может быть рассадником микробов, которыми человек дышит в салоне своего авто.

Ранее аналитики подсчитали, что комплексная подготовка автомобиля к летней эксплуатации обойдется минимум в 21,8 тыс. рублей. Базовый минимум без тюнинга, полировки и химчистки составит порядка 12,3 тыс. рублей.

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