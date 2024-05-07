Конституцию РФ и знак президента внесли в зал к инаугурации Путина
В зал Кремлевского дворца внесли специальный экземпляр Конституции РФ и знак президента к инаугурации Владимира Путина, которая проходит 7 мая.
Их установили на подставке на центральной трибуне. Конституция размещена по правую руку главы государства, а по левую — знак президента.
Знак президента выполнен из золота высшей пробы и представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами. С лицевой стороны он покрыт рубиновой эмалью. В центре креста — накладное изображение Государственного герба России. На оборотной стороне креста посередине — круглый медальон, по окружности которого выгравирован девиз «Польза, честь и слава». Знак президента представляет собой символическую копию ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
До этого солдаты Президентского полка внесли в зал флаг России и штандарт.
2 мая «Известия» показали репетицию инаугурации на Соборной площади, а 29 апреля — подготовку в Большом Кремлевском дворце. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что церемония пройдет стандартно, однако в ней будут присутствовать «небольшие нюансы».
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.