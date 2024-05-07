В МИД России сообщили о временном отъезде из страны посла США Трейси

Посол США Линн Трейси уехала из России на определенное время. Об этом 7 мая сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России, это было объявлено нам», — сказал Рябков в эфире Первого канала.

Он отметил, что в стране находится поверенная в делах США, однако на инаугурации президента России Владимира Путина ее не будет.

Трейси является послом в Москве с 9 января 2023 года. Официально она приступила к работе с 30 января.

В марте 2024 года ее вызывали в МИД России. Ей вручили ноту с требованием прекратить содействие нежелательным некоммерческим организациям (НКО). В этом же месяце официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова упрекнула Трейси во лжи после ее слов о важности развития гуманитарных связей США с народом России и предложила дипломату поддержать американцев.

4 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения двух стран будут определяться новым «набором идей» нового руководства Белого дома, которое придет к власти после выборов в ноябре.