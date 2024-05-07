Ветеран ВОВ пожертвовал 100 тыс. рублей бойцам СВО

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Медведь перечислил бойцам специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса 100 тыс. рублей. Свою историю ветеран рассказал «Известиям» во вторник, 7 мая.

Медведь ушел на фронт в 17 лет, исправив себе цифры в документах, чтобы казаться совершеннолетним. Его зачислили в 5-ю воздушно-десантную дивизию, которая воевала в составе третьего Украинского фронта.

«Я решил прибавить себе один год и таким образом сделать себя 18-летним. Пришел в военкомат. Со мною двое ребят были, которых сразу отчислили, они в таком же положении были. А меня всё-таки хотели посмотреть и послушать», — вспоминает ветеран.

Бойцы дивизии дали своему юному сослуживцу ласковое прозвище Медвежонок. В своем подразделении Медведь выполнял задачи заряжающего минометного орудия. Боец прошел половину Украины, а потом участвовал в освобождении Молдавии, Югославии, Румынии, Венгрии и Австрии. В Венгрии он получил первую медаль — «За отвагу». Ее красноармейцу вручили за успехи в бою за город Секешфехервар.

«Задача такая была. Отрезать две дороги и заставить их оставить этот город Секешфехервар», — уточнил Медведь.

Этот город был точкой, где сходились несколько стратегических транспортных узлов. Из Секешфехервара выходили автомобильная и железная дороги на Будапешт, который был хорошо укреплен, но его нужно было во что бы то ни стало взять, чтобы Советская армия смогла пойти на Прагу и Вену. Войска второго и третьего Украинских фронтов, которыми руководили маршалы Родион Малиновский и Федор Толбухин, успешно выполнили эту задачу, резко изменив положение в театре военных действий в Европе.

«Я очнулся и увидел, что на позициях минометы все. Один разбит, остальные минометы были целы. И я их переносил в кукурузное поле и прятал от огня. Если вдруг немцы появятся, то они не увидят эту технику, и я, возможно, буду спасителем», — рассказал ветеран.

За освобождение Будапешта Анатолия Яковлевича наградили медалью, а за взятие Вены ему вручили орден Красной Звезды. В одном из сражений боец получил ранение с контузией и потерял возможность видеть и слышать. Впрочем, зрение потом восстановилось, но слух — только частично. После войны, пока не прошла демобилизация, Медведь еще пять лет служил в армии. Потом он стал строителем, полюбил певицу оперы и перебрался на южный берег Крыма, где помогал восстанавливать Ялту. Ветеран шутит, что на многих улицах этого города оставил «свой медвежий след».

«Я руководил многими крупными строительными организациями. Вот то, что вы с балкона увидите, — это всё дело моих рук», — отметил Медведь.

Сейчас ветерану 97 лет, он крепок и активен. В 90 лет он сдавал нормы ГТО, рассчитанные на 70-летних. Анатолий Яковлевич внимательно следит за происходящим в Донбассе и недавно пожертвовал 100 тыс. рублей бойцам СВО. Медведь написал несколько книг, рассказывающих историю его жизни. Ветеран любит читать стихи, петь и фотографировать — у него дома хранится коллекция из 7 тыс. снимков. Памятное фото он сделал и с корреспондентом «Известий».

Ранее, 6 мая, ветеран ВОВ Харитон Гринблат рассказал, что встретил начало войны в театре Одессы, куда в день нападения гитлеровской Германии пригласил одноклассниц. Во время спектакля люди начали вести себя странно, а потом юные зрители узнали, что началась война. Ветеран вспоминает, что 22 июня 1941 года из Одессы на фронт ушли тысячи добровольцев, многие из них были гражданскими людьми.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.