Ветеран ВОВ Харитон Гринблат рассказал о начале войны в Одессе

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Харитон Гринблат встретил начало войны в театре Одессы, с 22 июня 1941 года на фронт из города ушли тысячи добровольцев. Воспоминаниями он поделился 6 мая в беседе с «Известиями».

«Очень много в армию пошло гражданских людей», — отметил Гринблат.

По словам ветерана, в день нападения гитлеровской Германии на СССР он пригласил в театр одноклассниц.

«Мы пришли на спектакль, в 12:00 дня начало, через полчасика начали, вдруг артисты стали путаться, ходить, по залу начали ходить люди, дверью хлопать, уходить. Не поняли, в чем дело, я до этого часто в театре бывал. Оказывается, началась война», — отметил он.

Тогда Гринблат только окончил 8-й класс школы, ему было 15 с половиной лет. Его отец ушел на фронт на седьмой день войны. Одесса стала особым городом, став первым городом-героем в СССР, напомнил ветеран.

Город попал в окружение, школьники в те дни помогали взрослым во всем. Они готовили мешки с песком, чтобы укрыть здания и памятники от осколков. Но детей привлекали к работе мало, уточнил ветеран.

Накануне ветеран Великой Отечественной войны Надежда Серебрякова рассказала, как работала на строительстве московского рубежа обороны. Три четверти добровольческого корпуса состояло из женщин, и 18-летняя Серебрякова одной из первых записалась в его ряды.

Когда враг отступил от Москвы, Надежда устроилась работать на столичный оборонный завод. После смены она вместе с матерью ухаживала за ранеными, а ее отца сразу мобилизовали.