ООН может признать Палестину государством без ее вступления в организацию

Палестина предложила Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) наделить ее такими же правами и привилегиями, как у других стран — членов организации без непосредственного присоединения к ней. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает информационное агентство Reuters.

«Генеральная Ассамблея ООН может проголосовать в пятницу [10 мая] по проекту резолюции, наделяющей палестинцев правом стать полноправными членами ООН и рекомендующей Совету Безопасности ООН пересмотреть этот вопрос в положительную сторону», — говорится в материале агентства.

По информации Reuters, голосование в ГА ООН поможет Палестине обойти препятствия, которые возникли, когда Соединенные Штаты воспользовались правом вето во время заседания Совета Безопасности по поводу членства в организации в апреле. В агентстве добавили, что закрепление за Палестиной прав и привилегий государства может подтолкнуть другие непризнанные страны поступить так же.

«Это может создать прецедент для других стран, например Косово и Тайваня», — приводит агентство заявления нескольких политиков.

При этом представитель Израиля в ООН Эрдан Гилад осудил палестинский проект резолюции, заявив, что его принятие предоставит палестинцам «де-факто статус и права государства», что противоречит основополагающему Уставу ООН.

«Если он будет одобрен, я ожидаю, что Соединенные Штаты полностью прекратят финансирование ООН и ее институтов в соответствии с американским законодательством», — добавил Эрдан.

Согласно американским законам, Вашингтон прекращает финансирование любого органа ООН, который предоставляет полноправное членство стране, не обладающей «международно признанными атрибутами государственности». Так, в 2011 году США прекратили финансирование Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) после того, как Палестина стала его полноправным членом.

18 апреля США во время заседания Совета Безопасности ООН заблокировали резолюцию, рекомендующую принять в состав организации в качестве полноправного члена Палестину. За принятие документа проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай.

Тогда же постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что этот день мог бы войти в историю как день, когда спустя три четверти века международное сообщество наконец-то сделало правильный шаг на пути к исправлению многолетней «исторической несправедливости» по отношению к Палестине, однако США считают по-другому.

17 апреля американское информационное агентство The Intercept сообщило, что власти США оказывают тайное давление на членов Совета Безопасности ООН с целью принудить их проголосовать против вхождения Палестины в состав организации.

Независимую Палестину признают 140 из 193 стран — членов ООН, в том числе Россия. В 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства. 24 апреля власти Ямайки признали государство Палестина. В МИД страны подчеркнули, что усиливают свою позицию по поддержке мирного решения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября прошлого года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.