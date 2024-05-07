Реклама
Прямой эфир
Политика
Патриарх Кирилл дал напутствие Путину и подарил икону
Мир
NYT узнала о злости Си Цзиньпина на западную критику из-за связей КНР с РФ
Мир
Гуцул раскритиковала преследование в Молдавии празднующих День Победы
Политика
В ГД допустили кражу Евросоюзом доходов от активов РФ под предлогом помощи Киеву
Мир
Си Цзиньпин подчеркнул недопустимость повторения истории с ударом НАТО по Белграду
Общество
Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор по делу об убийстве
Политика
Путин завершил инаугурационную речь словами «Вместе победим»
Мир
СМИ узнали о попытке Украины сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке
Политика
Завершилась церемония инаугурации президента России Владимира Путина
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Правительство РФ ушло в отставку
Страна
Ветеран ВОВ пожертвовал 100 тыс. рублей бойцам СВО
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Политика
Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Кремле и вступил в должность президента
Мир
Писавший письмо Путину школьник из Австрии пожелал ему здоровья
Мир
В Босфоре приостановили движение судов из-за севшего на мель сухогруза
Мир
Евродепутат обвинила США в «агрессивной торговой войне» против ЕС
Сюжет:

ООН может признать Палестину государством без ее вступления в организацию

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Muhammad Ata
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестина предложила Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) наделить ее такими же правами и привилегиями, как у других стран — членов организации без непосредственного присоединения к ней. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает информационное агентство Reuters.

«Генеральная Ассамблея ООН может проголосовать в пятницу [10 мая] по проекту резолюции, наделяющей палестинцев правом стать полноправными членами ООН и рекомендующей Совету Безопасности ООН пересмотреть этот вопрос в положительную сторону», — говорится в материале агентства.

По информации Reuters, голосование в ГА ООН поможет Палестине обойти препятствия, которые возникли, когда Соединенные Штаты воспользовались правом вето во время заседания Совета Безопасности по поводу членства в организации в апреле. В агентстве добавили, что закрепление за Палестиной прав и привилегий государства может подтолкнуть другие непризнанные страны поступить так же.

«Это может создать прецедент для других стран, например Косово и Тайваня», — приводит агентство заявления нескольких политиков.

При этом представитель Израиля в ООН Эрдан Гилад осудил палестинский проект резолюции, заявив, что его принятие предоставит палестинцам «де-факто статус и права государства», что противоречит основополагающему Уставу ООН.

«Если он будет одобрен, я ожидаю, что Соединенные Штаты полностью прекратят финансирование ООН и ее институтов в соответствии с американским законодательством», — добавил Эрдан.

Согласно американским законам, Вашингтон прекращает финансирование любого органа ООН, который предоставляет полноправное членство стране, не обладающей «международно признанными атрибутами государственности». Так, в 2011 году США прекратили финансирование Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) после того, как Палестина стала его полноправным членом.

Союзный подговор: Мадрид ищет поддержку для признания Палестины
Будет ли иметь успех европейское турне премьер-министра Испании

18 апреля США во время заседания Совета Безопасности ООН заблокировали резолюцию, рекомендующую принять в состав организации в качестве полноправного члена Палестину. За принятие документа проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай.

Тогда же постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что этот день мог бы войти в историю как день, когда спустя три четверти века международное сообщество наконец-то сделало правильный шаг на пути к исправлению многолетней «исторической несправедливости» по отношению к Палестине, однако США считают по-другому.

17 апреля американское информационное агентство The Intercept сообщило, что власти США оказывают тайное давление на членов Совета Безопасности ООН с целью принудить их проголосовать против вхождения Палестины в состав организации.

Независимую Палестину признают 140 из 193 стран — членов ООН, в том числе Россия. В 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства. 24 апреля власти Ямайки признали государство Палестина. В МИД страны подчеркнули, что усиливают свою позицию по поддержке мирного решения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября прошлого года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024