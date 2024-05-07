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Диетолог назвала воду самым эффективным детоксом

Диетолог Лазуренко: вода — самый эффективный детокс
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Врач-диетолог и терапевт в Клинике доктора Ковалькова Наталья Лазуренко назвала воду самым эффективным детоксом.

В беседе с NewsInfo.Ru в понедельник, 6 мая, специалист отметила, что вода имеет важное значение, если человек принял решение начать правильно питаться и сбросить лишний вес. В частности, она помогает вывести из организма токсины и метаболиты.

Как пояснила Лазуренко, при снижении веса человек сжигает жировые запасы и также избавляется от лишней жидкости, а сделать это невозможно без «адекватного употребления воды», пишет Pravda.Ru.

Врач добавила, что питьевой режим играет важную роль в рациональном питании. Основная цель питьевых диет — детоксикация, преимущественно с помощью воды. Она добавила, что самый эффективный метод детокса — это регулярное употребление обычной негазированной воды в течение дня.

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Ранее в мае диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско дала советы по выбору безопасной бутилированной воды. По ее словам, вода должна быть чистой, содержать в себе некоторые соли и примеси только в определенных концентрациях. Тараско напомнила, что нормы содержания тех или иных элементов разнятся для детей и взрослых — в детской бутилированной воде содержание солей должно быть снижено, отмечает НСН. Специалист подчеркнула, что вода в металлических бланках содержит в себе больше пластика, чем в пластмассовых, его влияние на организм до конца не изучено. Тараско призвала сокращать контакт с пластиком при употреблении воды. Лучше всего, по ее словам, установить дома фильтр для воды: это будет полезно как для здоровья, так и для экологии.

Также Тараско заявила, что ежедневно организму требуется определенное количество жидкости, чтобы он мог нормально функционировать. Пить воду можно в любое время суток, если есть ощущение жажды. Она подчеркнула, что полностью заменить воду нельзя, но можно пить что-то дополнительно: морсы, компоты, травяной и легкий зеленый чай, сообщает Life.ru. Эндокринолог посоветовала всегда иметь под рукой питьевую воду, отмечает РИАМО.

В декабре диетолог Ольга Лушникова посоветовала ежедневно пить 1,5–2 л чистой воды без газа. Также можно пить теплую воду с лимоном, отвары и настои трав, пишет сайт kp.ru. Ромашка, мята, липа улучшат естественные процессы детоксикации организма.

В октябре врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что выпитый натощак стакан воды полезен для здоровья и внешности. Она отметила, что привычка начинать свой день со стакана воды помогает организму восстановить водный баланс, который нарушается из-за потери жидкости во сне, а также запустить работу ЖКТ и мочевыделительной системы.

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