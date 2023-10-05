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Врач назвала пользу выпитого натощак утром стакана воды

Диетолог Тихомирова: выпитый натощак стакан воды полезен для здоровья и внешности
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Фото: Getty Images/Science Photo Library
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Один-два выпитых стакана воды натощак после сна не только помогают проснуться, но и полезны для здоровья, в том числе способствуют профилактике ряда заболеваний, а также положительно влияют на внешность и помогают в борьбе с лишним весом. Об этом «Известиям» 5 октября рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Она отметила, что привычка начинать свой день со стакана воды помогает организму восстановить водный баланс, который нарушается из-за потери жидкости во сне, а также запустить работу ЖКТ и мочевыделительной системы.

«Поддержание водного баланса в организме препятствует сгущению крови и, как следствие, уменьшает риск образования тромбов. А благодаря тому, что кровь становится более жидкая, питание и работа мозга улучшаются», — добавила Тихомирова.

Диетолог также рассказала, что привычка пить воду по утрам помогает в борьбе с лишним весом, позволяя запустить метаболические процессы, а потребление достаточно количества воды в течение дня способствует их ускорению. Вдобавок к этому вода натощак притупляет чувство голода.

«Вода необходима нам и для поддержания здоровья волос и кожи. Поэтому пить воду нужно не только по утрам, но и в течение всего дня. Немаловажную роль в этом вопросе играет и сбалансированное питание», — отметила врач.

Кроме того, по ее словам, стакан воды позволяет организму лучше справляться с патогенными микроорганизмами за счет улучшения работы лимфатической системы, а также способствует профилактике образования камней в почках и заражения инфекциями мочевыводящих путей.

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5 сентября врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о последствиях недостаточного потребления воды. По ее словам, это может привести к целому ряду проблем с самыми разными органами и системами, а особенно сильно оно отражается на здоровье пожилых людей. Врач указала на то, что воду важно пить равномерно в течение дня, чтобы не было ситуаций, когда человек весь день не пил, а потом вспомнил об этом и сразу же выпил литр воды.

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