Журналист и писатель Бернар Пиво умер во Франции в возрасте 89 лет
Известный французский журналист и писатель, создатель культового литературного телешоу «Апострофы» Бернар Пиво скончался 6 мая в возрасте 89 лет. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Как заявила его дочь Сесиль Пиво, журналист скончался в своем доме в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен.
О месте и дате прощания не сообщается.
Будущая звезда французской журналистики начал свою карьеру в издании Le Progrès, а затем присоединился к Le Figaro ltéraire.
Пиво вел ряд литературных программ с 1975 по 2001 год годы на двух телеканалах Франции. Его гостями были деятели культуры, среди которых, в частности, Владимир Набоков, Александр Солженицын, Фанни Ардан, Марчелло Мастрояни и многие другие.