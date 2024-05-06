СМИ сообщили о 26 погибших в Рафахе после обстрелов ЦАХАЛ

В Рафахе на юге сектора Газа 26 человек погибли в результате обстрелов города после объявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о начале эвакуации мирного населения из города, сообщил 6 мая телеканал Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что среди погибших 11 детей и восемь женщин. Всего было разрушено 11 домов в разных районах Рафаха.

Телеканал показал кадры, на которых виден разрушенный дом и большая воронка на месте взрыва боеприпаса.

Ранее в этот день ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону.

Тогда же, 6 мая, Al Jazeera указал на то, что израильская армия ударила по жилым домам в центральном и восточном районах города. Отмечалось, что еще десятки людей могут оставаться под завалами.

Перед этим, 30 апреля, израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом вне зависимости от итогов переговоров по заложникам. По данным JPost, давление на Нетаньяху в вопросе вторжения в Рафах оказывают крайне правые министры израильского правительства.

При этом президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что вторжение ЦАХАЛ в Рафах станет величайшей катастрофой в истории палестинского народа. Он обратился к США с просьбой остановить запланированное Израилем вторжение в город.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.