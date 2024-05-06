Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ

Евросоюз в рамках нового пакет санкций рассматривает возможность запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам принимать финансирование от России, а также запретит четырем средствам массовой информации (СМИ) вещать в Европе. Об этом 6 мая сообщило агентство Bloomberg.

«Предложение, которое также запретит четырем дополнительным средствам массовой информации вещание в Европе, должно быть единогласно одобрено 27 государствами — членами блока, чтобы вступить в силу, и оно еще может измениться», — говорится в публикации.

По словам вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой, которые приводит агентство, санкции будут наложены на сайт «Голос Европы», а также на «Российскую газету», «РИА Новости» и «Известия». Она добавила, что ЕС не признает их средствами массовой информации.

Агентство связывает планы по запрету на вещание для российских СМИ с приближающимися выборами в Европейский парламент, которые должны пройти в июне.

Кроме того, ЕС обсуждает запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов, а также запрет на доступ в порты примерно 11 кораблям, которые подозреваются в связях с военно-промышленным комплексом (ВПК) РФ.

18 декабря 2023 года Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевали экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения. Кроме того, российские телеканалы «Спас» и «Царьград» были включены в новый список персональных санкций ЕС. В документе утверждается, что эти телеканалы «поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва адекватно и соразмерно ответит на очередной, 12-й по счету, пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении российских СМИ и журналистов. По ее словам, своими действиями ЕС в очередной раз доказал ничтожность собственных притязаний на лидерство в вопросах защиты медиасвобод и плюрализма мнений.

В декабре 2022 года Евросовет принял решение о приостановке лицензий на вещание российских телеканалов. В частности, мера затронула НТВ, «Россию 1» и Первый канал. В санкционном списке ЕС также есть несколько российских каналов, включая RT и «Россию 24».

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.