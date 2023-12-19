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Телеканалы «Спас» и «Царьград» включены Евросоюзом в новый пакет санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские телеканалы «Спас» и «Царьград» были включены в новый список персональных санкций Евросоюза (ЕС), в который всего попали 140 фигурантов, в том числе 61 физическое лицо и 86 организаций. Соответствующая информация следует из опубликованного 18 декабря в официальном журнале ЕС документа.

В документе утверждается, что эти телеканалы «поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Всего в новый список персональных санкций попали 140 фигурантов.

Санкционное травление: ЕС всё сложнее согласовывать новые меры против РФ
Что включает в себя 12-й пакет санкций и как он отразится на экономике России

Ранее в этот день Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет вырабатывать ответные меры на принятый Евросоюзом (ЕС) 12-й пакет санкций против Москвы.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия разберется с этими поставками — например, переведет их на восточные рынки, как нефть и газ. При этом грандиозных убытков для России эксперт не прогнозирует.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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