Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косово

Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил ситуацию вокруг Косово и вопросы двустороннего сотрудничества с главой Народной скупщины (парламента) Сербии Аной Брнабич, вице-премьером правительства, главой МДВ республики Ивицей Дачичем и сербским министром иностранных дел Милошем Джуричем. Об этом 6 мая говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Белграда.

«В духе стратегического партнерства рассмотрены ключевые вопросы двустороннего взаимодействия. Подтверждена взаимная готовность к укреплению сотрудничества, продолжению диалога на высшем и высоком уровне, а также в межведомственном формате», — говорится в сообщении.

Собеседники рассмотрели вопросы работы на многосторонних площадках, прежде всего в системе ООН. Стороны выразили настрой противостоять попыткам искажения ряда исторических событий на Балканах.

«Повышенное внимание уделено ситуации на Балканах, урегулированию проблемы Косово, положению в Боснии и Герцеговине и вокруг нее. Констатировано единство в понимании необходимости опоры на международное право и основополагающие резолюции СБ ООН 1031 и 1244», — заключили в российском МИДе.

В конце апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя и президент Сербии Александр Вучич обсудили координацию действий Белграда и Москвы на площадке ООН. Они, в том числе, подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-сербских отношений.

Ранее, 29 марта, Вучич указывал, что страны Запада оказывают постоянное давление на Сербию из-за непризнания самопровозглашенного Косово, военного нейтралитета, отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России.

6 марта президент России Владимир Путин отметил, что сербский народ всегда был надежным союзником РФ. Отношения между Москвой и Белградом носят особый характер, подчеркнул глава государства.

Вучич 20 февраля описал отношения народов РФ и Сербии пословицей «Друг познается в беде». Кроме того, Вучич пожелал «российскому братскому и дружественному народу» безопасности и стабильности, а также успехов в проведении президентских выборов.