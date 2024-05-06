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МИД указал на рост агрессивного стремления стран НАТО подорвать безопасность РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Агрессивное стремление стран НАТО подорвать безопасность РФ набирает обороты, указало 6 мая внешнеполитическое ведомство России на сайте.

«В связи с этим хотели бы напомнить, что гарантированная защита суверенитета и территориальной целостности нашей страны является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности, включая аспект ядерного сдерживания», — указали там.

В ведомстве рассчитывают, что учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия остудят «горячие головы» в западных столицах.

«Рассчитываем, что данное мероприятие остудит «горячие головы» в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией», — сказано в сообщении.

Также МИД отметил, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину контингентов Франции и НАТО «поражают бездумностью и безответственностью».

Кроме того, как уточняет министерство, РФ оставляет за собой право реагировать зеркально в случае появления наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) американского производства.

«В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов», — подчеркнули в МИДе.

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В Минобороны РФ 6 мая сообщили о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. Военные отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Цель — поддержать готовность личного состава и технику к боевому применению таких вооружений для защиты России в ответ на провокации стран Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот шаг с заявлениями Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Он подчеркнул, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.

Кроме того, лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон может направить войска участвовать в конфликте на Украине в случае поражения Киева. До этого, 2 мая, Макрон вновь не исключил возможность отправки на Украину войск из европейских стран, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Киев имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям в России.

Запад регулярно разжигает истерию по поводу возможного «нападения» со стороны России, однако Москва неоднократно указывала, что не стремится воевать с западными странами. В частности, 28 марта президент РФ Владимир Путин назвал такие предположения бредом.

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