Ветеран труда рассказала о работе на лесозаготовке в юном возрасте во время ВОВ

Проживающая в Аргентине ветеран труда периода Великой Отечественной войны Мария Кадар в те годы еще ребенком работала на лесозаготовке в Свердловской области, чтобы обеспечить дровами местную электростанцию. Своими воспоминаниями она поделилась 9 мая с «Известиями».

«Все, кто мог, пошли работать, и я в том числе тоже пошла. Но не сразу, конечно, когда война началась, а впоследствии. Я помогала матери, ходила с ней в лес, рубила дрова для электростанций. Электростанция работала на военный лад, но мы света не видели — мы с коптилками жили», — рассказала женщина.

По словам Кадар, ее отец с первых дней войны пошел на фронт и впоследствии погиб на Курской дуге. Он не мог рассказать родным, на каком фронте находится, но всегда писал родным, что любит их и скучает, а также просил мать девочки учить ее.

Основной проблемой был голод, и выжить Марии с матерью помогали продуктовые карточки, которые давали за работу и которые в зависимости от вида давали возможность получить 300–900 г пищи.

«Утром я бежала в школу, а потом, если матери не было, если она была на работе, после школы получала хлебушек. А потом, если хлебушка не было, шла в лес, чтобы напилить дров и привезти на салазках, чтобы стопить печку. Мать приходила с работы, чтобы у нее была теплая печка. И если было что, то сготовлю», — рассказала Кадар.

Она отметила, что в детском возрасте испытания вроде похода в лес по снегу, чтобы нарубить дров, были особенно трудными.

Больше всего из тех лет запомнился именно конец войны, которому все очень радовались, вспомнила женщина. Впоследствии она вышла замуж, уехала в другое место на Урале, затем в Краснодарский край, а потом в Горловку, где они с мужем купили дом.

Когда в 2014 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Горловку, проживающие в Аргентине дети Кадар помогли ей перебраться к ним. На тот момент женщине было 83 года, и до этого она уже приезжала к ним в гости.

Как уточнила одна из дочерей Кадар, Вера, ее мать пережила отца на 33 года. Сейчас Марии 93, и воспоминания о военном периоде для нее очень болезненны.

«Они пять лет жили впроголодь, работали с людьми пожилого возраста — работали дети, такие как она, и женщины, потому что мужчин не было. <...> Она всегда вспоминает победу, что это была большая радость, что люди ликовали. «Победа! Победа!» — из уст в уста передавалось это слово!» — рассказала Вера.

По ее словам, несмотря на возраст, ветеран ведет очень активный образ жизни, делает некоторые дела по хозяйству, гуляет с собакой и сама ездит на поезде в магазин.

Ранее, 6 мая, ветеран труда Мария Лясникова рассказала, что в годы Великой Отечественной тоже работала на лесозаготовках, только в 17-летнем возрасте. Она назвала этот труд настолько тяжелым, что при воспоминаниях об этом наворачиваются слезы. Мария рассказала, что самое радостное сообщение она услышала во время одной из ночных смен, когда объявили о капитуляции фашистской Германии, после чего все плакали и смеялись от счастья.

В 2024 году 9 Мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.