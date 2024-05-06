Ветеран труда Мария Лясникова рассказала о работе на лесозаготовках в годы ВОВ

Ветеран труда Мария Лясникова рассказала, как в годы Великой Отечественной войны работала на «Мосфильме», заводе, а также на лесозаготовках. Воспоминаниями о тех событиях она поделилась в понедельник, 6 мая, в беседе с «Известиями».

Когда начались боевые действия, ей было 17 лет, и, чтобы не умереть с голоду она устроилась курьером на киностудию. Это было в 1941 году, когда немцы захватили Прибалтику, Белоруссию, а также значительную часть Украины и Молдавии. Они прорвались к Крыму и начали бомбить Москву. Советские войска тогда вынуждены были отступать.

Несмотря на это, съемки кино продолжались даже под бомбежками, и для поднятия морального духа населения вышел фильм «Свинарка и пастух». Лясникова — ровесница «Мосфильма», 11 февраля ей исполнилось 100 лет.

В 1941 году «Мосфильм» эвакуировали, а сама Лясникова устроилась работать на завод. Через два года ее направили на лесозаготовки.

«Лесоповал. Это ужас, конечно. Это очень тяжелый труд, очень тяжелый», — рассказала ветеран труда.

Она добавила, что у нее наворачиваются слезы при воспоминаниях об этом.

Мария рассказала, что самое радостное сообщение она услышала во время одной из ночных смен, когда объявили о капитуляции фашистской Германии. Женщина заключила, что все плакали и смеялись от счастья.

4 мая ветеран Великой Отечественной войны Андрей Величко рассказал «Известиям» о том, как в 12-летнем возрасте он стал партизаном, когда в Брянскую область пришли немецкие войска. Величко с братом наравне со старшими товарищами ходил в разведку, следил за врагом, минировал дороги и искал оружие. В свои 95 лет ветеран детально помнит эти события и написал о них книгу.

В 2024 году 9 Мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.