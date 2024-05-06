Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов
Сюжет:

Ветеран труда Мария Лясникова рассказала о работе на лесозаготовках в годы ВОВ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ветеран труда Мария Лясникова рассказала, как в годы Великой Отечественной войны работала на «Мосфильме», заводе, а также на лесозаготовках. Воспоминаниями о тех событиях она поделилась в понедельник, 6 мая, в беседе с «Известиями».

Когда начались боевые действия, ей было 17 лет, и, чтобы не умереть с голоду она устроилась курьером на киностудию. Это было в 1941 году, когда немцы захватили Прибалтику, Белоруссию, а также значительную часть Украины и Молдавии. Они прорвались к Крыму и начали бомбить Москву. Советские войска тогда вынуждены были отступать.

Несмотря на это, съемки кино продолжались даже под бомбежками, и для поднятия морального духа населения вышел фильм «Свинарка и пастух». Лясникова — ровесница «Мосфильма», 11 февраля ей исполнилось 100 лет.

В 1941 году «Мосфильм» эвакуировали, а сама Лясникова устроилась работать на завод. Через два года ее направили на лесозаготовки.

«Лесоповал. Это ужас, конечно. Это очень тяжелый труд, очень тяжелый», — рассказала ветеран труда.

Она добавила, что у нее наворачиваются слезы при воспоминаниях об этом.

Мария рассказала, что самое радостное сообщение она услышала во время одной из ночных смен, когда объявили о капитуляции фашистской Германии. Женщина заключила, что все плакали и смеялись от счастья.

«Горжусь тем, что тогда воевал весь народ»
Ветеран войны, отметивший свой вековой юбилей, открыл мероприятия к Дню памяти и скорби

4 мая ветеран Великой Отечественной войны Андрей Величко рассказал «Известиям» о том, как в 12-летнем возрасте он стал партизаном, когда в Брянскую область пришли немецкие войска. Величко с братом наравне со старшими товарищами ходил в разведку, следил за врагом, минировал дороги и искал оружие. В свои 95 лет ветеран детально помнит эти события и написал о них книгу.

В 2024 году 9 Мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024