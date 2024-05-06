Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов

Что известно о деле экс-министра экономики Казахстана Бишимбаева

Бишимбаев выступил с последним словом в суде Астаны
0
Фото: t.me/Jogargy_sot
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казахстане продолжается судебный процесс над бывшим министром экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемом в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Очередное заседание состоялось в понедельник, 6 мая. На нем обвиняемый произнес последнее слово. Ожидается, что после майских праздников суд огласит приговор. Подробнее о громком деле — в материале «Известий».

Бишимбаева судят по двум уголовным статьям

Экс-министра судят по двум статьям уголовного кодекса (УК) — «Истязание» и «Убийство с особой жестокостью». По версии следствия, в ноябре 2023 года бывший чиновник до смерти избил Нукенову возле VIP-кабинки ресторана «Бау» в Астане. Кроме того, издевательства он записывал на телефон.

От полученных травм Нукенова скончалась. На теле 31-летней женщины обнаружили множественные гематомы.

Сам Бишимбаев заявлял, что не намеревался совершать убийство и наносил удары таким образом, чтобы не причинить существенного вреда здоровью. С его слов, девушка сама спровоцировала конфликт, а травмы получила случайно, после того как он ее толкнул. При этом в день трагедии обвиняемый дал указание удалить записи с камер видеонаблюдения.

Вместе с Бишимбаевым на скамье подсудимых также оказался его двоюродный брат, директор «Гастроцентра» Бахытжан Байжанов. Его обвинили в укрывательстве преступления. Отмечалось, что пострадавшую еще можно было спасти, но никаких шагов для этого предпринято не было.

Судебное разбирательство длилось больше месяца. Дело получило широкую огласку в Казахстане и за его пределами.

Бишимбаев отверг обвинения словами Гитлера

Произнося последнее слово, Бишимбаев признал вину лишь в нанесении побоев, отвергнув обвинение в убийстве. В свое оправдание он процитировал высказывание, как он думал, рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, но на самом деле — лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера.

«Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди. Вот так и в моем деле», — сказал Бишимбаев.

Он обвинил общественность и журналистов в разжигании ненависти и очернении его семьи. После этого экс-министр обратился к присяжным заседателям, назвав их «единственной надеждой на объективность».

В завершении Бишимбаев выразил соболезнования семье и близким Салтанат Нукеновой и попросил у них прощения.

Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале Верховного суда республики. Следующее заседание суда назначено на 10 мая. Ожидается, что тогда же огласят приговор Бишимбаеву.

Ссора в избе: 25% россиян считают домашнее насилие семейным делом
В условиях изоляции жертвы бытовых конфликтов ограничены в возможностях получения помощи, включая психологическую

Как складывались отношения Бишимбаева и Нукеновой

Салтанат Нукенова приходилась племянницей экс-акима Павлодара Кайрата Нукенова. Она занималась астрологией и вела личный блог. С Бишимбаевым погибшая познакомились в августе 2022 года. Вскоре пара сыграла свадьбу, но официально отношения не регистрировала.

Бишимбаев и Нукенова заключили мусульманский брак «никах» в одной из центральных мечетей. По сообщению местного издания ORDA, молодые не предоставили свидетельства о браке, пояснив, что документ на стадии изготовления. Между тем обряд был совершен.

В Духовном управлении мусульман Казахстана пояснили, что в республике признаются только браки, заключенные государственными органами. Проводить же никах без свидетельства запрещено. Таким образом, Бишимбаев и Нукенова сожительствовали, что считается нарушением религиозных канонов и традиций.

Со слов близких погибших, после свадьбы Нукенова стала значительно реже общаться с подругами и родными, одевалась в основном в одежду темных тонов и сильно похудела. А на ее теле время от времени появлялись синяки и ссадины. Из-за частых конфликтов Нукенова хотела уйти от мужа, но он каждый раз уговаривал ее остаться. Так продолжалось до ноября 2023 года пока очередной скандал не закончился смертью Салтанат.

Невосполнимый ущерб: сколько можно взыскать за домашнее насилие
И почему денежная оценка моральных страданий похожа на лотерею

Близкие Нукеновой назвали Бишимбаева извергом

Родственники женщины со своей стороны подчеркнули, что никогда не простят убийцу.

«Можно простить, если бы это было убийство по неосторожности. Но мы видели, как он издевался, — так, наверное, не каждый бандит, не каждый изверг может сделать, то, что он сделал. За это ему никогда не будет прощения», — сказал дядя убитой Кайрат Нукенов.

О племяннице он отозвался как о светлом и радостном человеке. По его словам, Салтанат хорошо закончила школу, затем колледж и институт, после чего начала работать, чтобы ни от кого не зависеть.

Куандык Бишимбаев возглавлял казахстанское министерство национальной экономики с мая по декабрь 2016 года. В 2018 году по подозрению в растрате госсредств и получении взяток он был задержан. Вину он не признал, но попросил прощения у президента страны за то, что не оправдал доверия. В октябре 2019 года Бишимбаев был освобожден условно-досрочно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024