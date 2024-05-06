Что известно о деле экс-министра экономики Казахстана Бишимбаева

В Казахстане продолжается судебный процесс над бывшим министром экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемом в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Очередное заседание состоялось в понедельник, 6 мая. На нем обвиняемый произнес последнее слово. Ожидается, что после майских праздников суд огласит приговор. Подробнее о громком деле — в материале «Известий».

Бишимбаева судят по двум уголовным статьям

Экс-министра судят по двум статьям уголовного кодекса (УК) — «Истязание» и «Убийство с особой жестокостью». По версии следствия, в ноябре 2023 года бывший чиновник до смерти избил Нукенову возле VIP-кабинки ресторана «Бау» в Астане. Кроме того, издевательства он записывал на телефон.

От полученных травм Нукенова скончалась. На теле 31-летней женщины обнаружили множественные гематомы.

Сам Бишимбаев заявлял, что не намеревался совершать убийство и наносил удары таким образом, чтобы не причинить существенного вреда здоровью. С его слов, девушка сама спровоцировала конфликт, а травмы получила случайно, после того как он ее толкнул. При этом в день трагедии обвиняемый дал указание удалить записи с камер видеонаблюдения.

Вместе с Бишимбаевым на скамье подсудимых также оказался его двоюродный брат, директор «Гастроцентра» Бахытжан Байжанов. Его обвинили в укрывательстве преступления. Отмечалось, что пострадавшую еще можно было спасти, но никаких шагов для этого предпринято не было.

Судебное разбирательство длилось больше месяца. Дело получило широкую огласку в Казахстане и за его пределами.

Бишимбаев отверг обвинения словами Гитлера

Произнося последнее слово, Бишимбаев признал вину лишь в нанесении побоев, отвергнув обвинение в убийстве. В свое оправдание он процитировал высказывание, как он думал, рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, но на самом деле — лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера.

«Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди. Вот так и в моем деле», — сказал Бишимбаев.

Он обвинил общественность и журналистов в разжигании ненависти и очернении его семьи. После этого экс-министр обратился к присяжным заседателям, назвав их «единственной надеждой на объективность».

В завершении Бишимбаев выразил соболезнования семье и близким Салтанат Нукеновой и попросил у них прощения.

Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале Верховного суда республики. Следующее заседание суда назначено на 10 мая. Ожидается, что тогда же огласят приговор Бишимбаеву.

Как складывались отношения Бишимбаева и Нукеновой

Салтанат Нукенова приходилась племянницей экс-акима Павлодара Кайрата Нукенова. Она занималась астрологией и вела личный блог. С Бишимбаевым погибшая познакомились в августе 2022 года. Вскоре пара сыграла свадьбу, но официально отношения не регистрировала.

Бишимбаев и Нукенова заключили мусульманский брак «никах» в одной из центральных мечетей. По сообщению местного издания ORDA, молодые не предоставили свидетельства о браке, пояснив, что документ на стадии изготовления. Между тем обряд был совершен.

В Духовном управлении мусульман Казахстана пояснили, что в республике признаются только браки, заключенные государственными органами. Проводить же никах без свидетельства запрещено. Таким образом, Бишимбаев и Нукенова сожительствовали, что считается нарушением религиозных канонов и традиций.

Со слов близких погибших, после свадьбы Нукенова стала значительно реже общаться с подругами и родными, одевалась в основном в одежду темных тонов и сильно похудела. А на ее теле время от времени появлялись синяки и ссадины. Из-за частых конфликтов Нукенова хотела уйти от мужа, но он каждый раз уговаривал ее остаться. Так продолжалось до ноября 2023 года пока очередной скандал не закончился смертью Салтанат.

Близкие Нукеновой назвали Бишимбаева извергом

Родственники женщины со своей стороны подчеркнули, что никогда не простят убийцу.

«Можно простить, если бы это было убийство по неосторожности. Но мы видели, как он издевался, — так, наверное, не каждый бандит, не каждый изверг может сделать, то, что он сделал. За это ему никогда не будет прощения», — сказал дядя убитой Кайрат Нукенов.

О племяннице он отозвался как о светлом и радостном человеке. По его словам, Салтанат хорошо закончила школу, затем колледж и институт, после чего начала работать, чтобы ни от кого не зависеть.

Куандык Бишимбаев возглавлял казахстанское министерство национальной экономики с мая по декабрь 2016 года. В 2018 году по подозрению в растрате госсредств и получении взяток он был задержан. Вину он не признал, но попросил прощения у президента страны за то, что не оправдал доверия. В октябре 2019 года Бишимбаев был освобожден условно-досрочно.