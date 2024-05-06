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Обвиняемый в убийстве жены Бишимбаев процитировал Гитлера в суде

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Фото: REUTERS/Turar Kazangapov
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Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, обвиняемый в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, в понедельник, 6 мая, выступая в суде с последним словом, процитировал руководителя нацистской Германии Адольфа Гитлера.

«Был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 1930-х годах. Его знаменитое выражение было таким: «Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Вот так и в моем деле», — приводит его слова телеграфное агентство «КазТаг».

В своем выступлении экс-министр имел в виду рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, но произнесенное высказывание на самом деле принадлежит Гитлеру.

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Бишимбаева судят по статьям об убийстве с особой жестокостью и истязании. Он признал свою вину лишь в том, что нанес супруге тяжкие телесные повреждения, утверждая, что намерения убить женщину у него не было. Чиновник отметил, что наносил побои по таким частям тела, где нельзя «причинить существенный вред здоровью». Мать убитой женщины во время заседания подчеркнула, что ее дочь убивали на протяжении восьми часов.

В ноябре 2023 года экс-главу министерства национальной экономики Казахстана арестовали за убийство жены. Двоюродный брат Бишимбаева предоставил показания, согласно которым 9 ноября бывший министр избил свою супругу до смерти возле VIP-кабинки ресторана. Родственники женщины подчеркнули, что никогда не простят убийцу.

Куандык Бишимбаев возглавлял казахстанское министерство национальной экономики с мая по декабрь 2016 года. В 2018 году по подозрению в растрате госсредств и получении взяток он был задержан. Вину он не признал, но попросил прощения у президента страны за то, что не оправдал доверия.

В октябре 2019 года Бишимбаев был освобожден условно-досрочно — его адвокат рассказал, что он просил помилования у президента Нурсултана Назарбаева.

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