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Экс-министру Бишимбаеву отказали в прощении родные убитой им супруги
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Экс-министру Бишимбаеву отказали в прощении родные убитой им супруги

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Фото: РЕН ТВ
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Родственники Салтанат Нукеновой, которая была забита до смерти собственным мужем, бывшем министром национальной экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым, подчеркнули, что никогда не простят убийцу. Соответствующее заявление сделал дядя убитой Кайрат Нукенов.

«Салтанат была светлым, радостным, таким ярким ребенком в нашей семье. Она хорошо училась, закончила школу, колледж, институт, своей работой занималась. Она самодостаточной была, у нее всего хватало, ни от кого не зависела она, никогда не спрашивала у нас средств. Она всего добивалась сама. Такая открытая была», — рассказал Нукенов информационному агентству shyndyk.kz. Видео интервью опубликовано в соцсетях агентства.

Он подчеркнул, что родственники Нукеновой никогда в жизни не простят Бишимбаева.

«Мы никогда в жизни не простим. Можно простить любое. Можно простить, если бы это было убийство по неосторожности. Но мы видели, как он издевался, так, наверное, не каждый бандит, не каждый изверг может сделать, то, что он сделал с нашей сестренкой. За это никогда никакого прощения не будет. Такого человека нельзя прощать», — отметил Нукенов.

Мужчина сказал, что в случае прощения этот человек может снова совершить что-то, еще убить человека. Дядя убитой женщины также подчеркнул, что сомневается в результатах экспертизы, по результатам которой в организме Бишимбаева якобы отсутствовали следы наркотического опьянения, а следы алкогольного опьянения были существенно малы. Он отметил, что у человека, который выпивал всю ночь, такие цифры не могли быть зафиксированы.

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Об аресте Бишимбаева сообщалось ранее, однако следствие официально не озвучило причину. Как сообщает портал ORDA, удалось восстановить видео. На нем видно, как развивались события и из-за чего погибла женщина — около семи утра экс-министр сильно избил супругу. На теле 31-летней женщины обнаружили гематомы на голове и теле.

Кроме того, по последней информации ORDA, двоюродный брат Бишимбаева предоставил показания, согласно которым 9 ноября Куандык Бишимбаев избил свою супругу до смерти возле VIP-кабинки ресторана. Отмечалось, что еще было время на спасение пострадавшей, однако ее муж не позволил сделать этого.

Куандык Бишимбаев возглавлял казахстанское министерство национальной экономики с мая по декабрь 2016 года. В 2018 году по подозрению в растрате госсредств и получении взяток был задержан министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Вину он не признал, но попросил прощения у президента страны за то, что не оправдал доверия.

В октябре 2019 года Бишимбаев был освобожден условно-досрочно — его адвокат рассказал, что Бишимбаев просил помилования у президента Нурсултана Назарбаева.

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