ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что во главе с «Бригадами Аль-Кассам» готово к защите мирных жителей в случае израильской операции в Рафахе. Об этом 6 мая сообщил телеканал AlHadath.

В ХАМАС отметили, что военная операция в Рафахе не будет легкой для Армии обороны Израиля.

«С началом эвакуации и подготовки к скорой военной операции в Рафахе ХАМАС подчеркнуло, что любая военная операция в городе не станет легкой прогулкой для израильской армии», — указано в сообщении телеканала.

Ранее в этот день на фоне провала переговоров по сделке с заложниками Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха в секторе Газа.

До этого телеканал Al Jazeera заявил, что израильская армия ударила по 11 жилым домам в центральном и восточном районах города. По данным издания, более 20 человек погибли, среди которых были дети. Отмечается, что еще десятки людей могут оставаться под завалами.

30 апреля израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом вне зависимости от итогов переговоров по заложникам. По данным JPost, давление на Нетаньяху в вопросе вторжения в Рафах оказывают крайне правые министры израильского правительства.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.