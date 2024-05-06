Переодетый в женщину мужчина пытался нелегально выехать с Украины в Румынию

Украинские пограничники задержали переодетого в женщину мужчину, пытавшегося выехать в Румынию по паспорту своей сестры. Об этом 6 мая сообщила госпогранслужба Украины.

«44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину, пытался пересечь границу с Румынией», — говорится в Telegram-канале украинского ведомства.

Там уточнили, что мужчина был одет в женское платье, на нем были макияж и парик. Задержанный до последнего настаивал на том, что он является гражданкой Украины.

2 мая пограничная полиция Молдавии задержала шесть украинцев за нелегальное пересечение границы с целью запросить убежище. По словам самих уклонистов, каждый заплатил за данную попытку по $4 тыс. Позднее, 5 мая, спикер украинской госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердил, что военнообязанные украинцы часто пытаются сбежать в Молдавию по транзитной дороге Маяки – Удобное в Одесской области.

28 апреля украинская погранслужба сообщила, что двое граждан Украины, скрываясь от мобилизации, утонули в реке Тиса при попытке пересечь украинско-румынскую границу.

Ранее, 22 апреля, Демченко заявил, что каждый день около 10 уклонистов пытаются незаконно покинуть страну. Как отметил спикер украинской госпогранслужбы, бегущие от призыва украинцы также предпринимают попытки подкупить сотрудников погранслужбы.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее. Он не предусматривает положений о демобилизации.

На Украине военное положение действует с февраля 2022 года. Тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.