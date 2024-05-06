Госдума приняла законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах

Госдума приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах любых уровней. Об этом 6 мая сообщается на ее официальном сайте.

«В соответствии с законом к моменту передачи документов, необходимых для регистрации, кандидат должен прекратить статус иностранного агента», — пояснили в ГД.

Норма касается организации выборов в федеральные и региональные органы власти, а также органы публичной власти федеральной территории и местного самоуправления. Кроме того, иноагенты не смогут быть представителями кандидатов и избирательных объединений.

Поправки ко второму чтению данного законопроекта 3 мая одобрил комитет Госдумы по госстроительству.

Ранее, 11 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов и самих этих ресурсов. Предусмотрена ответственность для рекламодателя и рекламораспространителя за нарушение данных требований.

Как объяснил «Известиям» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, за прошлый год иноагенты получили от рекламы в РФ больше 130 млн рублей и зачастую спонсировали на эти средства киевский режим. Введенная мера направлена на защиту российских государственных интересов от скрытого влияния, отметил депутат.

1 декабря 2022 года в РФ вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.