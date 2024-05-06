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Президент Киргизии Жапаров посетит парад Победы 9 Мая в Москве

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Фото: TASS/AP/Vladimir Voronin
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Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит в ходе рабочего визита 9 Мая парад Победы в Москве. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает издание «Вести.kg» со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации президента Муратбека Азымбакиева.

По его словам, киргизский лидер также примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который запланирован на 8 мая.

«Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе об одобрении проекта Протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Социалистической Республикой Вьетнам с другой стороны в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров. Кроме того, планируется учредить медаль «10 лет Евразийскому экономическому союзу», — сказал Азымбакиев.

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Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Накануне сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует посетить Россию для участия в параде Победы. Кроме того, стало известно, что на празднование в Москву приедут президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Лаоса Тхонглун Сисулит, а также лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В главном военном параде на Красной площади в Москве примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

В 2024 году 9 Мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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